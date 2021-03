Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 20/03/2021 11:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Qué tendrá Ayuso que les trae por el camino de la amargura? Para empezar, un instinto asombroso para tomar todas las medidas de gestión sanitaria que el Gobierno Sánchez prohíbe, desacredita... y acaba adoptando. Sin excepción. Humillación por goteo y demostración palmaria de superioridad a la hora de enfrentar una crisis de verdad.

Al fin y al cabo, lo que se le pide al líder es que no se bloquee como el resto de mortales cuando las cosas se ponen feas, muy feas. Que no tiemble, que no se rile, que no pierda la capacidad de raciocinio mientras caen chuzos de punta, que en medio del pánico y el caos siga siendo capaz de sopesar, con prudencia y audacia, pros

