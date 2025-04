Juan Carlos Girauta: Aragonès hace un Hannover, Urkullu hace un Junot

Cobrar por asistir a fiestas fue el ‘modus vivendi’ de Philippe Junot cuando se separó de Carolina de Mónaco. Urkullu sigue sus pasos y se lleva 220 quilos por acudir a la tenida de los presidentes chicos. Los que están arriba en el multinivel prefieren ... el vis a vis con el presidente grande, pero Urkullu, que posee esa contención inteligente e interesada que adornó a otros lendakaris, sabe de sobra que el presidente grande está subido a la silla que él mismo le ha prestado. Además, a ver quién rechaza las recaudaciones de las tasas Tobin y Google más el IVA del comercio electrónico. Un pedazo de tarta que deja a Junot como aprendiz de macarrilla. Todo a la chita callando, sin el ruido de los secesionistas catalanes, exaltados copropietarios de la silla a la que Sánchez se encarama. Aprovechando ese tono de voz quedo y jesuítico con el que los radicales pasan por prudentes.

Dos maridos de Carolina han agotado los modos de enfocar esta difícil disciplina: asistir más o menos a las fiestas distinguiéndose del resto de invitados. Y si Philippe cobraba por dejarse ver entre los esmóquines, Ernesto de Hannover prefiere ausentarse de la parte pesada -quizá para entregarse a más placenteros y autolesivos menesteres- y pasar directamente al banquete. A su hábito debemos la feliz expresión española «hacer un Hannover». Así la definió Amando de Miguel: «No acudir a la ceremonia religiosa de una boda a la que uno está invitado, para ir directamente a la comida, cena o celebración posterior». De los dos modelos carolinos beben nuestros más insolidarios presidentes chicos. Así, Aragonès va a la chicha, al filete, se amorra al pilón, se agarra a la teta y no se da por satisfecho hasta que se apropia de la parte del león. Y lo hace sin preámbulos ceremoniales, sin prolegómenos ni formalismos, sin fotografiarse ni codearse con sus pares, que le recordarían que él es como ellos, un presidente chico. Del mismo modo que Urkullu sabe que si le quita la silla a Sánchez, adiós. Pero, a diferencia de aquel, no se conforma con pillar más tarta: quiere que conste simbólicamente su fantasía soberana.

No acudiendo a la Conferencia de presidentes chicos de Salamanca, y optando por la actividad alternativa de visitar en Suiza a una perseguida imaginaria, Aragonés cree que se agranda, pero lo que nosotros vemos es a la rana de Esopo que quiso ser buey. Salvo Sánchez, que ha perdido cualquier sentido de su cargo, o de las graves responsabilidades que conlleva, porque está en su propio proceso de hincharse hasta explotar. Y es aquí donde comprendemos el triste concepto que en realidad Sánchez tiene de sí mismo, pese a tanta pose y a tanto desfile de escoltas de chuleta en Nueva York, pese a tanta pompa y a tanto como destaca. Que parece que se tenga por la chica del 17 de la plazuela del Tribulete en vez de considerarse a sí mismo lo que realmente es: el presidente grande. «Que sepas que ser, eres», diría el personaje pelmazo de Mota. ¿Y qué es lo que soy? ¡Presidente del Gobierno de España, caramba! Pero como en el fondo no se lo cree, como en su corazón se sabe en falso, él lo repite y lo repite, a ver si le queda claro. No se recuerda a otro en su cargo que lo haya contado más veces: «Yo soy el presidente del Gobierno». Que sí, hombre, que ya lo sabemos. Ahora solo falta que se lo crea usted.

La foto de familia con el Rey en el centro, el convento de San Esteban, marco incomparable y tal, ese ambiente solemne de lo salmantino, la hilera de banderas autonómicas. Una escenografía donde los socialistas pueden interpretar lo que les plazca. Si son del PSC, o de los abducidos por Iceta, ven la plástica de una España plurinacional donde habrá que ir introduciendo las referencias multinivel. Quizás en los años próximos se habilite una tarima alta, al nivel del Rey y no digamos de Sánchez, para los presidentes chicos más acomplejados: el catalán y el vasco, que además llevarán alzas en los sebagos. El vasco podría portar en brazos al navarro. En la plata, el segundo nivel del podio será para Galicia, y el tema será si Canarias, por sus insularidades y lejanía, y Andalucía por algún referéndum repentino, escalan a ese puesto. En el bronce todos los demás, ya que resultaría insultante establecer un cuarto nivel a ras de suelo que todo el mundo entendería como el de los perdedores congénitos. Los del bronce se quejarán, especialmente Page. Vara insinuará un reparo que se ahogará antes de verbalizarse porque Vara se rila.

Si en la escenografía de hogaño perciben eso los de la estafa multinivel, otros, ya sea por su buen corazón o porque el centro centrado les embota los sentidos, verán una mera plasmación, sin segundas lecturas, de la España de las Autonomías, con sus nacionalidades y regiones sin especificar. Como quiso el constituyente. Estas buenas gentes, siempre dispuestas a ceder un poco más en pos de la gobernabilidad, de la estabilidad y del tengamos la fiesta en paz, son las que van empedrando el infierno. Unos santos. Cuando Urkullu les hace un Junot y Aragonés un Hannover, los otros quince presidentes chicos, más los dos pequeñines de las ciudades autónomas, responden de diferentes formas porque cada cual es hijo de su padre y de su madre. Unos se conforman con aportar alguna idea y defender sus migajas como pueden y saben. Mal que mal. Otros (otra) señalarán con el dedo al Junot de Alonsótegui y a la silla vacía del Hannover de Pineda. Deploran el agravio comparativo porque aspiran a un sistema que no se limite a repartir las migajas que sobran después de satisfacer a los carolinos.