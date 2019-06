La Tercera Juan Carlos R. «Cuando el Rey de la Transición solicita de su hijo Felipe VI que le libere de tareas institucionales ello no supone dar un portazo porque siempre estará al servicio de España y a lo que disponga su Rey. Sencillamente pasa página en una etapa de su intensa vida, tan ligada como protagonista a la recuperación de las libertades. Su carta a Felipe VI es una carta a España, a la que se ha entregado tantos años»

El Rey Juan Carlos I, cuyo reinado efectivo transcurrió entre 1975 y 2014, decidió no continuar sus menesteres institucionales cuando se cumple el quinto aniversario de su abdicación en su hijo el Rey Felipe VI. Me aparto de la cursilería de llamar a Don Juan Carlos Rey emérito, que no sé quién se inventaría. En estos días, con motivo de esa decisión del Rey padre, se han leído y escuchado no pocas majaderías y frivolidades, destacándose, además, con pésimo gusto, aspectos irrelevantes y desdibujándose el absoluto protagonismo del Rey de la Transición en la recuperación democrática de nuestro país y su vital papel después en momentos decisivos cuando esa democracia se enfrentó al riesgo de ser abruptamente cercenada.

