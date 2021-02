Tribuna abierta El déficit de democrático del Gobierno «El Presidente del Gobierno no dimite, empezando por la copia de su tesis doctoral, la garrapiña para aprobar los últimos Presupuestos con los grupos de separatistas, especialmente con Bildu, no siendo necesarios sus votos, herederos de ETA»

José Ramón Rodríguez-Sabugo Actualizado: 25/02/2021 00:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En una conferencia conjunta de prensa del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, después de entrevistarse con el representante de la Unión Europea, José Borrel, en una visita de este último a Moscú para pedir la libertad del opositor Navalni, el ministro ruso dijo que en España había un déficit de democracia, que no era una democracia plena, y que ratificó el Vicepresidente Segundo del Gobierno; dejando aparte que un Vicepresidente del Gobierno de España, esté conforme con esas declaraciones, y que tampoco contestó contundentemente en el momento ante el Ministro de Exteriores ruso, el representante de la Unión Europea; lo cierto es que tenemos una Constitución de contenido totalmente democrático, separación de poderes, reconocimiento de los derechos individuales y sociales, las Instituciones funcionan, y lo que hay es un déficit político del Gobierno.

En primer lugar, en España no se aplica el verbo dimitir ante denuncias justificadas sobre actuaciones del Gobierno; y un régimen parlamentario como es el español, en una coalición de partidos de gobierno, lo que procede en caso de desavenencias de calado en la política a ejecutar por el gobierno, es dar por rota la coalición y presentar la renuncia ante el Jefe de Estado, para que encargue formar gobierno empezando por la candidatura más votada, en este caso el PSOE, como se hace en las democracias occidentales; y no continuar gobernando como si no pasara nada, con tal de continuar en el poder, disfrutando del mismo.

El Presidente del Gobierno no dimite, empezando por la copia de su tesis doctoral, la garrapiña para aprobar los últimos Presupuestos con los grupos de separatistas, especialmente con Bildu, no siendo necesarios sus votos, herederos de ETA, que mató a muchos socialistas, considerándolos ahora una parte del arco parlamentario y dándole el pésame, por ejemplo, en el Pleno del Congreso, por el fallecimiento de un miembro de ETA en la cárcel; la aprobación de la Ley de Educación Celá, pactada con Podemos, el otro socio de gobierno, no reconociendo la libertad de idearios en la creación de centros de enseñanza, según reconoció la Ministra en cuestión en el programa El Objetivo de TVE; no impedir que el anterior Presidente de la Generalitat, organizase en Cataluña, después de la condena del Tribunal Supremo a los líderes del Procés, por un delito de sedición, y evitase las marchas independentistas, y permitiendo que la TVE estuviese conectada continuamente con la transmisión en directo de las manifestaciones y asalto a la Delegación del Gobierno en Cataluña, dándole una dimensión universal, que es lo pretendían los separatistas; la intención clara de conceder un indulto o amnistía a los líderes del Procés, una reforma del código penal para rebajar el delito de sedición con objeto de rebajar las penas y poder sacar de la cárcel a los líderes del Procés; el tramitar una reforma del Poder Judicial sin informe del mismo, con objeto de controlarlo; la pretensión de crear una especie de Ministerio de la Verdad, controlando la información; el mantenimiento y la reforma de la Ley de Memoria Histórica, con objeto de profundizar en el enfrentamiento de ambos bandos de la Guerra Civil y propiciando el odio y el revanchismo, negando, con ello, la denominada Transición que es la reconciliación política de todos los españoles; una Ley de Eutanasia sin el debido debate social previo; el tratamiento errático de la pandemia de coronavirus, sin dar a conocer en muchísimo tiempo los nombres del comité científico, y el paso del Ministro de Sanidad a ser candidato al Parlamento de Cataluña, sin dar explicaciones al Congreso sobre el tratamiento de la pandemia, que ya tenía una fecha señalada, y con el indicado cambio, se quedó sin realizar.

Las relaciones importantes en Política Exterior, por ejemplo Marruecos y EE.UU. de América, que el Presidente de Estados Unidos reconoció que el Sahara forma parte de Marruecos, en contra de la postura oficial del Gobierno Español y de las Naciones Unidas, de hacer un referéndum en el Sahara para solucionar el conflicto, siendo España muy importante en este asunto por su implicación anterior en el Sahara Occidental, y reconocimiento citado en EEUU sin contar con el Gobierno Español al que le une un Tratado de Amistad y otros acuerdos de colaboración importantes para ambas partes. No sabemos en que consiste exactamente el acuerdo sobre Gibraltar con el Reino Unido después del Brexit.

En cuanto a la coalición de Gobierno PSOE- UP, apoyada por grupos separatistas en cuestiones importantes, Gobierno de Coalición que no podría dejarle dormir tranquilo al Presidente del Gobierno y después coaligándose con el mismo Podemos, que es un grupo de ideología comunista, que fue denostada por la Unión Europea en la resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 sobre la condena del nazismo y del comunismo, y se pide eliminar toda propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el stalinismo en la Unión, y cuando no existen gobiernos comunistas en Europa. Ideología que fue un fracaso en los países en los que estaba implantada, y que ahora quieren imponernos a los españoles. La coalición PSOE – UP es un contrasentido democrático, pues Podemos hace al mismo tiempo de gobierno y de oposición, atentando contra las misma Instituciones del Estado, como la Monarquía, que puede opinarse el cambio de régimen, como partido, pero no como Gobierno, y enfrentamiento dentro del Gobierno, que es público y notorio y que, en un país democrático cuando concurren estas situaciones, el Presidente del Gobierno dimite, como dije anteriormente, ante el Jefe del Estado.

Como no hay dimisiones, ni renuncias a gobernar en coalición; el Partido Socialista debe buscar una solución que hoy no pasa por la destitución del Secretario General como en el año 2016 por el Comité Federal del Partido, ya que actualmente el Comité Federal lo controla totalmente Pedro Sánchez; la única solución es que los barones territoriales del PSOE, los líderes del PSOE que gobernaron a partir de 1982 y que vienen manifestándose públicamente, sobre la deriva del PSOE, que junten sus fuerzas, con un número determinado de los diputados del PSOE en el Congreso, que no están dispuestos a apoyarle en la deriva nacionalista y dejen de apoyar, con sus votos en el Congreso al Gobierno, con objeto de lograr un cambio de política o la dimisión del Presidente, al no demostrar la fuerza suficiente para imponerse al nacionalismo, ya que como expuse en otras ocasiones, con contemplaciones con los mismos no se consigue absolutamente nada, y que después de tantos años ahora todo el mundo está de acuerdo, ya que cuantas más concesiones se realicen a los separatistas, se vuelven cada vez más exigentes; y realizar un rearme histórico, cultural e intelectual en los territorios que gobiernan los nacionalistas; y lo anterior lo digo remitiéndome a manifestaciones públicas de gobernantes y de personas de referencia en el Partido Socialista, sobre la no conveniencia de la política del Gobierno de Coalición.

===================================

José Ramón Rodríguez-Sabugo es abogado