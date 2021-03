Peláez etcétera

José F. Peláez SEGUIR Actualizado: 15/03/2021 09:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Julio Camba decía que la primera columna lo es todo y que después ya puedes vivir de las rentas. Me gusta el planteamiento, un ‘sprint’ memorable que acabe en la cama y a dormir la siesta en los laureles de la buena reputación. O mejor en los de la mala, que son más largos. El primer texto que el gallego firmó en ABC se titula ‘Mi nombre es Camba’ y en él pide que no lo tomen «ni demasiado en serio ni demasiado en broma». Lo recordaba Gistau, que tituló su primera columna en ABC ‘Mi nombre etcétera’, en una referencia circular a Camba que se retroalimenta, como si estuviera viendo el envite y envidando más. He pensado seguir la

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información