El fin del estado de alarma

No ha sido por ‘los abuelos’ sino por ‘sus abuelos’. Si los jóvenes han pospuesto sus primeros amores, si han cancelado un año de noches inolvidables y si hay un vacío de primaveras en los poemarios es porque el miedo se posó como un ave encima de sus abuelos una mañana allá por marzo de 2020. Si los enamorados no pudieron darse la mano junto al Sena en el viaje de fin de curso, si no hay canción del verano en la costa cantábrica y si llevamos ya dos años sin miradas malagueñas en la Feria no ha sido por responsabilidad, sino porque el pavor tiene las arrugas familiares, porque las pesadillas son féretros apilados en Ifema y funerales vacíos

