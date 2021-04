Adiós Iglesias

José F. Peláez SEGUIR Actualizado: 12/04/2021 07:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tenía una botella de champán reservada para el día en el que Iglesias saliera del Gobierno, pero he decidido dejarla hasta que abandone la política del todo o hasta que vuelva Morante, lo que antes suceda. Lo de abandonar la política es un modo de hablar. En realidad, no se puede abandonar algo que no has tocado ni de refilón. Iglesias no puede abandonar la política del mismo modo que yo no puedo abandonar a Carlota Casiraghi. Lo que él ha hecho durante este decenio trágico no es política sino su opuesto, la antipolítica, el frentismo guerracivilista, el olor a aceite usado de las tinajas, una especie de empresa familiar que monetizó la indignación ajena y la convirtió en ‘cash’.

