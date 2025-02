José María Carrascal: Welcome Gibraltar

Presentía que tarde o temprano tendría que dar esta noticia, pero no creí que fuera tan pronto y tan brutal. Los gobiernos español y británico se disponen a negociar un acuerdo de libre transito por la Verja gibraltareña para el transporte de mercancías, una vez ... que termine el periodo de transición del brexit el 31 de diciembre de 2020. Se han cumplido los peores pronósticos: la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en vez de significar la gran oportunidad para recuperar la colonia en nuestro territorio (y en Europa) se convierte en la puerta trasera para que ingleses y gibraltareños sigan entrando, circulando y negociando en la Europa comunitaria a través de España. A cambio de ello, nuestros vehículos podran circular por Gibraltar. Si esta noche no tiran allí cohetes Gibraltar es porque son lo suficiente listos para no alarmar en Bruselas, pues si la frontera entre las dos Irlandas no acaba de aclararse, no les digo nada lo que puede ser otra con un minúsculo territorio colonial. Habrá que ver también lo que dice la ONU, cuyas resoluciones sobre el Peñón siguen sin aplicarse. Y por mucho dinero que tengan los gibraltareños, con la tercera renta por cápita del mundo, no creo que llegue para comprar a tanta gente. Lo que sí sabemos es que les llega para comprar a los españoles necesarios, tanto en el Campo de Gibraltar como en Sevilla y Madrid, donde se toman las decisiones sobre el asunto. Seguro también es que brindarán por un acuerdo que les quita de encima la pesadilla que el brexit significaba para ellos. Tanto es así que venían buscando tender puentes de todo tipo con Marruecos para el caso de que la Verja se cerrarse. Pero no ha sido necesario. Se lo hemos puesto a punto de caramelo y seguro que les ha costado bastante menos de lo que pensaban, pues están acostumbrados a tratar a los españoles como sus gobiernos se comportan: como servidores.

Bien mirado, era inevitable. Un país en el que una de sus regiones se declara e independiente contra todos los principios constitucionales y que luego permite a los cabecillas irse a dormir a casa cuando apenas han cumplido una parte ínfima de sus penas es un paìs que no se respeta a si mismo. Como un Gobierno que intenta requisar los ahorros de sus ayuntamientos por andar falto de caja más que un gobierno parece un pobretón, sin recursos, sin soluciones y sin vergüenza. Y si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿cómo nos van a respetar los demás? Visto lo visto, mi temor es que, como una mancha de aceite, los gibraltareños se extiendan por toda Andalucía y, comprobado el poco valor cívico de los actuales españoles, se planten en Madrid, donde seguro hay gentes y partidos que les saludan alborozados. Siempre que no se les adelanten los independentistas de cualquier otra autonomía visto lo barato que hoy sale chulear a España.

