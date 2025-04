José María Carrascal: Volver a casa

No fue Felipe González quien, en el Congreso de Valencia, volvió al PSOE más exitoso de su historia. Fue Pedro Sánchez. Tras tantas idas y venidas, vueltas y revueltas, socios preferentes y muy distintos jefes de gabinete, Pedro Sánchez ha regresado adonde Felipe González dejo ... a su partido hace 42 años: en la socialdemocracia.

Me refiero al Congreso extraordinario celebrado el 27 y 28 de septiembre de 1979, donde el líder sevillano envió a Marx a las bibliotecas para convertir el PSOE, uno de los más dogmáticos socialismos hasta entonces, en un Volkspartie, un partido abierto, moderno, siguiendo los pasos de la SPD alemana en su Congreso de Bad Godesberg, que le llevaría, primero, a la Gran Coalición con la CDU y, luego, al gobierno en solitario.

Suele achacarse erróneamente a Willy Brandt ese giro. Brandt era alcalde de Berlín occidental, sin demasiado peso en el partido. Los autores de ese vuelco copernicano fueron quienes lo manejaban en Bonn, Erler y Wehner, sobre todo el segundo, que había pasado la guerra en Moscú, huyendo de Hitler, pero volvió más anticomunista que Adenauer. En cualquier caso, el SPD alemán fue el encargado de que el PSOE español evitase el temido envite comunista, que por aquel entonces llamaba a los socialdemócratas «lacayos del capitalismo».

Y miren por donde, hoy, el PSOE inicia el retorno a la casa socialdemócrata, con sus socios comunistas aceptándolo. Tanto han cambiado las cosas. O eso nos han hecho creer.

¿Mentía Pedro Sánchez entonces o miente ahora? Ni una cosa ni otra. Él no es socialista, ni socialdemócrata, ni nada que ver con la política. Él es pedrosanchista, lo que significa hacer y decir lo que le ayude a seguir en el poder el mayor tiempo posible. Un claro ejercicio de equilibrista, que le obliga, eso sí, a ir adoptando aliados e ideologías a las circunstancias que reinen en cada momento. Que ahora es la socialdemocracia lo que priva, pues socialdemócrata sin dudarlo, y, por supuesto, sin olvidar los otros tres temas de moda: la ecología, el feminismo y los jóvenes, que lo están pasando tan mal.

Puesto ya a hacer de Rey Mago, ¿por qué no abordar el problema de la prostitución? Sí, la prostitución, no han leído mal, «la más antigua de las profesiones», solía llamársela. Y quiere resolverla. No haciendo redadas de las pobres mujeres que deben vender su cuerpo para sobrevivir, sino deteniendo a los clientes y multándolos. ¿Es así como quiere resolver, de paso, el déficit presupuestario?

Que tenga cuidado, pues entre los clientes puede haber votantes suyos. Es esa una actividad que no tiene barreras ideológicas. Claro que él, tampoco.