José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 11/03/2020 00:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El bicho no puede ser más amenazador incluso en la pantalla de televisión: un globo de trompetillas y manguitos pueblan su superficie con ansias de hacer presa en cuanto esté a su alcance y no soltarlo hasta acabar con él. A fin de cuenta, los virus son medio seres, viven, pero para vivir necesitan la ayuda de organismos completos, que les faciliten desarrollar las funciones más elementales: alimentarse, crecer, reproducirse. Son parásitos, okupas en el sentido literal de esa palabra y causan enfermedades tan distintas como la gripe, la rabia y la poliomielitis. Entonces es la primera pregunta que se le ocurre a uno, ¿por qué existen, por qué no se ha acabado ya con ellos, dados los avances de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El día de las mujeres

El día de las mujeres ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mujeres y hombres

Mujeres y hombres ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ciudadanos