José María Carrascal: ¿Quo vadis PSOE?

Tras admitir que en la ‘mesa de diálogo’ acordada por Sánchez, Torra y Aragonès podría hablarse de todo, en otro caso no seríamos una verdadera democracia, terminaba mi ‘postal’ de ayer con la pregunta, «¿pero pueden negociar la independencia de Cataluña?», tan peliaguda que dejaba ... la respuesta para la columna de hoy.

Aunque no soy un jurista, he vivido más de medio siglo en democracias consolidadas, la cosa es tan clara como rotunda: no, no pueden, al no tener Pedro Sánchez poderes para ello, añadiría que ni él ni nadie, ya que la unidad de España es uno de los pilares de nuestra Constitución, que requiere un proceso tan amplio como complejo para ser reformada, proceso del que se ha hablado mucho, pero que ni siquiera ha empezado, entre otras cosas porque el Partido Popular, cuyo apoyo se necesitaría, rechaza todo intento que pueda tomar ese camino. Los nacionalistas catalanes, sin embargo, insisten en ello «aunque de otra forma que en 2017». Y cuando se les pregunta ¿cuál?, responden: con un «referéndum acordado». Si se les advierte que «Sánchez ha dicho que no lo habrá», replican: «también dijo que no pactaría con Iglesias, y ya vieron lo que ocurrió. Así que denle tiempo». En lo que hay que darles la razón pues la senda de Sánchez como presidente es en zigzag.

Hay, además, síntomas inquietantes. Por ejemplo, que su cabo de varas considere «piedras a despejar en el camino» las sentencias de los tribunales y que su vicepresidenta primera no descarte un «referéndum consultivo» en Cataluña, que se convertiría en el de autodeterminación que vienen reclamando, antes de darnos cuenta, porque credibilidad tienen bastante más que él.

Lo que intento decir con estas advertencias es que el próximo asalto a la unidad de España no va a ser tan burdo como el último. Estará lleno de ambigüedades semánticas y trampas jurídicas. Contará, además, con el apoyo del Gobierno y de cuantas instituciones extranjeras se dejen comprar. Visto lo visto, lo mejor es evitar que este tipo de cosas ocurran porque una vez en marcha es imposible detenerlas.

Sin necesidad de acusar de traición a Sánchez, que ni siquiera sé si existe en el Código, siempre habrá cargos de qué acusarle. El de malversación de caudales públicos, ya utilizado, es el más a mano, como el de prevaricación, «tomar funcionarios públicos, por ignorancia o a sabiendas, decisiones de manifiesta injusticia» (DRAE), que ajustaría como anillo al dedo a un caso como éste. Pues volverán a intentarlo, no les quepa duda. Pobre PSOE tan cerca de Sánchez y tan lejos de España.