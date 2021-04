Todos, mal

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 09/04/2021 07:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De acuerdo: el mal de muchos es el remedio de los tontos. Pero no es el caso. El caso no son muchos, sino todos los que se equivocaron al hacer frente a la pandemia, incluidos los que presumen de haberla domeñado, China la primera, pues su remedio es la parálisis total de actividad de los focos infectados, con lo que si no te mueres del virus, te mueres de hambre, vaya gracia, que recuerda el chiste de que el mejor remedio contra el dolor de cabeza es cortarla. Ha sido un fallo general de liderazgo, con los más grandes y más ricos a la cabeza, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera, hasta los más pobres en África, Asia,

