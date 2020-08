Stop and go

No entraba en nuestros cálculos que España tuviese el dudoso honor de ser el país europeo con más brotes de coronavirus. Lo que venían diciendo nuestras autoridades era que nos habíamos adelantado a todos en combatirla. Pero los números son incuestionables y la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que si cada vez más gobiernos recomiendan a sus ciudadanos no venir al nuestro no es por el odio o envidia sino por la gestión que ha hecho nuestro gobierno de la pandemia. Ahora sólo falta que Fernando Simón advierta que Estados Unidos tiene el récord mundial de muertos y que una de las ministras hable de «acontecimiento histórico en el planeta», como hizo Leire Pajín con Obama en la

