José María Carrascal: Sánchez y el Papa

Sería presuntuoso, aparte de falso, imaginar que Pedro Sánchez ha ido a pedir perdón al Papa Francisco por sus pecados, como el emperador alemán Enrique IV a Gregorio VII. Han cambiado mucho las cosas desde aquello (siglo XI) y los personajes son muy distintos. Un ... Papa podía entonces cargarse a un emperador, por muy Sacro Romano-Germánico que fuese, con excomulgarle, y el bueno, o malo, de Heinrich tuvo que cruzar montes cubiertos de nieve para postrarse a los pies del Pontífice, que estaba en Canossa, para que le diera la absolución condicional. Nada más lejos del encuentro de ayer en el Vaticano, que ambas partes califican de «cordial», con intercambio de regalos incluso. Aparte de que Sánchez llegaba triunfal, con la oposición más dividida que nunca, su partido como un lago apacible y quienes le llevaron a La Moncloa dispuestos a mantenerle allí para siempre, al ser el único que puede darles lo que buscan. Los 35 minutos que duró la visita sólo daban para generalidades: la necesidad de redoblar esfuerzos contra la pandemia y ayudar a sus víctimas, el cambio climático y sus dramáticas consecuencias, la desigualdad en el mundo y el deber de que los ricos ayuden a los que sufren y demás temas de la agenda progresista en la que ambos interlocutores se sienten cómodos. Aunque a Francisco se le escapó una frase que no entra en tal agenda: «Las ideologías sectorizan y destruyen las patrias», sin especificar, pero que se entiende perfectamente si se dirige a quien está gobernando con la extrema izquierda y los separatistas. Sánchez, como era de esperar, no se dio por aludido. Había logrado que lo quería: mostrar a la jerarquía católica española que él se entiende con su jefe por encima de ellos. De los muchos contenciosos que tiene abiertos la Iglesia Católica Española con el gobierno Sánchez-Iglesias -el aborto, la eutanasia, la educación, los impuestos que quiere imponerle- ni palabra. Pero a nuestro presidente, como a todos los ventajistas, le bastan estos golpes de mano, de efecto, vive de ellos, ya que sustancia no tiene. Aparte, todo hay que decirlo, de que el Papa Francisco de franciscano tiene sólo el nombre, siendo como es jesuita y de los progresistas, como ha demostrado a lo largo de su carrera eclesiástica. Es, pues, el Papa que Sánchez necesita, aunque sería demasiado aventurado predecir que va a hacer lo que implícitamente le está pidiendo: que sujete a esos carcas obispos españoles, que no hacen más que poner palos en su gobierno de progreso. Y está dispuesto a entenderse con él. Aunque, por favor, no me pidan los lectores que va a decir ese Papa argentino.

«¿Cuántas divisiones tiene el Papa?» dicen que preguntó Stalin a quienes le hablaban de la fortaleza de la Iglesia Católica. Sin que hubiera, naturalmente respuesta, que podía significar un viaje sin vuelta a Siberia. Pero pasados los años, un Papa polaco, Juan Pablo II, ayudado por un presidente norteamericano, Ronald Reagan, hizo perder a Rusia todas las colonias que había conquistado en Europa Oriental. Lo que quiero decir con esto es, primero, que Pedro Sánchez sigue mintiendo, falseando, manipulando, como el día que apareció en la vida pública y conviene tener cuidado con él porque es capaz de vender un tranvía incluso cuando ya no circulan. Luego, que sus mentiras duran cada vez menos debido a la aceleración de los acontecimientos. Su «triunfo» en la moción de censura se ve cuestionado a las 48 horas por los mismos que lo proclamaron, ante el avance imparable del virus y la solución que le ha dado: ceder a las autonomías la puesta en marcha del estado de alarma que autoriza. Por miedo. Mañana hablaremos de ello.

