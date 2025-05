José María Carrascal: Rusia

Ya sé que me meto en un lío, que habiendo tantos especialistas en un tema tan complejo y un país tan distinto, voy a equivocarme una vez o ciento, pero los periodistas, como notarios de la actualidad, estamos obligados a aclarar en la medida de ... nuestras posibilidades lo que ocurre para que el lector sepa a qué atenerse.

Mi interés por Rusia partió de la lectura de un libro. Andaba por el sexto curso de aquel bachillerato interminable cuando cayó en mis manos ‘Crimen y castigo’, de Dostoyevski, que me fascinó hasta el punto de no parar hasta terminarlo. Lo que no acababa de entender era por qué el protagonista, Raskolnikov, en vez de alejarse del crimen que había cometido para no despertar sospechas, lo que hacía era aproximarse cada vez más, hasta confesarlo y terminar en Siberia. Tardé tiempo en caer que era el remordimiento lo que le había convertido en juez de sí mismo y buscaba el castigo como redención. Fue cuando empecé a entender el alma rusa, su profundidad y contradicciones, lo que me embarcó en su amplísima literatura, desde el más occidental de sus autores, Turguéniev al más ruso de todos, Goncharov, en su ‘Oblomov’, pasando por la ironía de Chejov y la épica de Tolstoi.

Al tiempo, me percataba de algo inesperado: las semejanzas entre España y Rusia, pese a sus notables diferencias. Son los países en los extremos de la parte del mundo llamada Europa, que va desde los Urales al Atlántico, que en realidad es una península del continente Euroasiático, aunque han tenido poco que ver con su historia, que han protagonizado las naciones centrales, Francia y Alemania especialmente, aparte del legado grecolatino. Ambas han sido imperios, Rusia hacia Asia. España hacia América. Y ambas han sufrido invasiones, Rusia, de los asiáticos que buscaban el lugar al sol del Mediterráneo, cuna de las civilizaciones más antiguas. España de África, cuando el Islam intentó el asalto de Europa. Y en ambas la religión, ortodoxa en Rusia, católica en España, interpretó un importante papel en su historia, idiosincrasia y costumbres.

Mi estancia en el Berlín dividido de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo me ofreció la ocasión de profundizar en ello. Les he dicho alguna vez que la Asociación de Corresponsales Extranjeros era la única que admitía socios de ambos Berlines, debido a que los periodistas del Este estaban más interesados en saber qué ocurría en la parte occidental que viceversa, aunque el carné, en ruso, inglés y francés nos servía también a los occidentales.

Allí conocí a un colega ruso cuyo nombre no voy a citar dado como están las cosas en su país, interesado también en literatura, con el que llegué a un pacto: yo le invitaba a cenar una vez al mes en Berlín Oeste y él me invitaba el siguiente en Berlín Este, para hablar sin cortapisas de todo tipo de asuntos. Aunque no fueron estos intercambios lo más provechoso, sino una curiosa anécdota: en la recepción que Willy Brandt, entonces alcalde de la ciudad, daba los fines de año, a la que acudía todo tipo de gentes, mi mujer conoció a la de mi colega de cenas, médico, que congeniaron y decidieron imitarnos. Pero mi sorpresa no pudo ser más grande cuando en nuestro próximo encuentro dije, en plan de broma, a mi invitado: «Sabe Dios cómo se están divirtiendo nuestras esposas». La cara de extrañeza que puso me sorprendió, pero la respuesta, tras un silencio que por experiencia sabía usaba en las situaciones complicadas, más: «La mía, en el hospital, pues me ha dicho que tenía guardia». Ante lo que quien se quedó mudo fui yo, que a duras penas pude disimular mi asombro. Pero este se redobló al volver a casa y encontrarme a mi mujer ansiosa de decirme: «¿Sabes? La mujer de tu colega no sabía que cenaba contigo». O sea, que se habían mentido el uno al otro. Entonces comprendí lo que era, no ya el alma rusa, sino el comunismo en estado puro: miedo, recelo, suspicacia. Engaño, hasta el punto de no compartir nada con nadie, incluido tu cónyuge. Si el capitalismo exige de ti el máximo esfuerzo para mayor provecho de tu empresa, el comunismo exige también tu alma, tus ideas, tus sentimientos. O, para sintetizar: es el enemigo de la libertad y de la democracia y sólo puede gustar a quienes se sienten cómodos en la servidumbre.

¿Es esta la clave de su fracaso económico? Por lo menos una de ellas, si no la principal. El ciudadano no se siente parte activa de una nación, sino una simple pieza de un mecanismo estatal que funciona por fuerzas que él no controla y por lo tanto no tiene interés en su trabajo. Circulaba por aquel Berlín del que les hablaba un chiste cruel de los gulag siberianos: en el tablón de anuncios de uno de ellos se pone el aviso «Mañana hay tomates en el economato». A las cinco de la mañana ya hay colas ante él. Pasan las horas y a las diez se abre la puerta para decir uno de los guardas: «Los judíos, que se vayan, no hay tomates para ellos», cerrando la puerta. Vuelve a abrirse a las doce con el anuncio: «Quienes no lucharon contra el nazismo que se vayan». Más de la mitad se van. La puerta se abre de nuevo a las tres de la tarde para anunciar: «Quienes no hayan pertenecido al partido comunista, pueden irse». El siguiente anuncio es a las cuatro, casi ya de noche: «Quienes no hayan participado en la gran revolución soviética de 1917, fuera». Al final, en la cola ya solo quedan cinco viejecitos. El guardián se queda y les invita a pasar. Dentro, el jefe del campo les explica: «A vosotros, que vivisteis la gran revolución, luchado contra Hitler y fuisteis comunistas, os lo puedo decir: no hay tomates». Ya fuera los viejecitos se encaminan hacia los barracones. Uno de ellos dice: «Estos judíos, siempre con suerte».

¿Es este el comunismo? Sí. Y lo que está haciendo Putin en Ucrania...

