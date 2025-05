José María Carrascal: Realmente histórico

Aunque el adjetivo histórico está bastante deteriorado por el uso, abuso más bien, esta vez resulta apropiado. Nunca, en su larga historia, los europeos habían decidido ayudarse entre sí, pagando los ricos las deudas de los pobres, los fuertes, las necesidades de los débiles y ... los grandes las carencias de los chicos. Hasta hoy, la caridad se practicaba en plano particular por imperativo religioso o moral, pero nunca en el de país. Si alguno se iba al traste, por desastre natural o error de sus dirigentes, se le abandonaba a su suerte, que merecido se lo tenía. Recuerden las reparaciones impuestas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, sin que extrañase a nadie. Sólo tras la Segunda, los norteamericanos abrieron un nuevo capítulo de la historia, ayudando a los vencidos y a los vencedores arrasados por la contienda. El Plan Marshall marcó una nueva forma de hacer política, no reconocido como debía.

Sin llegar a tanto, tras cinco días y noches de debate, los europeos han hecho algo parecido, contra todo pronóstico: crear un Fondo de Recuperación para los países que atraviesan graves dificultades debido a la crisis del Covid-19 o desajustes económicos. Las cantidades manejadas no eran menores: nada menos que 750.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido y préstamos a largo plazo con bajísimo interés. El mayor empréstito de la Unión Europea. El debate giró en cuánto como subvención y cuánto como préstamo. Al final quedó mitad y mitad. El control de las partidas fue otro de los grandes temas de debate, exigiendo Holanda el derecho de un solo país a vetar una de ellas si sospechaba que no iba a destinarse a los fines acordados, El compromiso ha sido que podría bloquearla y someterla a la decisión de una mayoría cualificada de los 27 miembros. Sin duda el peso de Alemania, la mayor contribuyente, fue la que inclinó la balanza, ya que Francia, con Italia y España, sale también beneficiada. Angela Merkel no quería despedirse dejando una Europa al borde de la quiebra y del enfrentamiento.

A España van a corresponderle 140.000 millones de euros, también repartidos en subvenciones y préstamos. Un auténtico regalo del cielo en un momento crítico tanto de nuestra salud, de nuestra economía y de nuestra política. Cómo van a usarse será crucial ya que habrá en Bruselas ojos de sobra para impedir que no ocurra como otras partidas de fondos europeos que fueron a parar no a lo que estaban destinadas, sino a destinos muy distintos, y en ciertos casos a bolsillos de algunos. El Gobierno debe hacer la lista de los programas más urgentes, según las directrices del Consejo Europeo, encargado de la supervisión. Quiero decir que este giro histórico puede llevar tanto a una nueva etapa de más cohesión europea como a un cruce de acusaciones, reproches y discrepancias que sería fatal para el proyecto más ambicioso de nuestro continente desde el Imperio Romano. Esperemos que nuestro Gobierno no desaprovecha esta oportunidad.