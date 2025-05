José María Carrascal: El Real Madrid, el mejor equipo

El Real Madrid puede presumir de ser ‘más que un club’, pero prefiere dejarlo en ‘El Mejor Equipo’, con méritos suficientes, como acaba de refrendar conquistando su decimocuarta Copa de Europa, el torneo más preciado de todos, en el estadio de Saint Dennis. Con añadir ... que le sigue el Milán, con sólo la mitad, siete, está dicho todo.

El fútbol es también más que un deporte, para haberse convertido en ‘el deporte’ por excelencia, que igual juegan niños africanos en el desierto que jóvenes brasileños en la Amazonía. Su universalidad puede deberse a que se juega con los pies, no con las manos o la mente, lo que le hace impredecible, ganando a veces el considerado inferior, algo que gusta a la gente. Pero, sobre todo, es un deporte de equipo. Luchan once contra once y gana el que mete más veces la pelota en la portería contraria. Pero aunque la pelota es ridículamente más pequeña que la portería, marcar un gol resulta tanto o más difícil que meter la bola en el hoyo de golf. Claro que hay un jugador, el portero, que puede usar brazos y manos para impedirlo. Lo que explica que los resultados sean mínimos comparados con los de baloncesto.

Pero volvamos al Real Madrid. Su secreto puede estar en que el fútbol es ante todo y sobre todo un deporte de equipo. Hay estrellas en todos ellos, pero el juego del Real Madrid es coral, sirve al equipo, como en una orquesta donde instrumentos de viento, cuerda y percusión se combinan para ofrecer una sinfonía. Tanto es así que podría decirse que en el Real Madrid hay dos equipos que se turnan en la tarea de introducir el balón en la meta contraria de la forma más expedita. Es verdad que entre Benzema y Vinicius existe la compenetración de quienes jugaron juntos desde niños. Pero estamos viendo que ocurre lo mismo con Valverde o Rodrygo. Si se le añade que todos juegan con la confianza de tener detrás un portero al que es más fácil robarle la cartera que meterle un gol, tendrán la clave de estas victorias. Si hay un hombre clave en el Madrid, es Courtois.

Es por lo que no me apenó lo más mínimo que Kylian Mbappé continuase en el Paris Saint-Germain. Imaginé que su efecto, pese a los goles que pudiera marcar, sería a la postre negativo al romper la armonía preestablecida en el equipo de Chamartín. Volveríamos a la era Ronaldo, que fue sin duda buena, pero ésta es mejor, más estable, más segura. La orden de arriba sería ‘pasar el balón a Mbappé’. Pero ¿qué haríamos con Benzema, que este año va a ganar el Balón de Oro? Y me cuesta imaginar que Mbappé devuelva el balón a quien se lo pasó de ver difícil marcar él, como hace Benzema. Si algo funciona, no lo toques, dice el refrán.