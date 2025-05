José María Carrascal: ¿Con quién pactamos?

¿Por dónde nos saldrá Pedro Sánchez? Tras haber caído en la trampa que tendió al PP en Murcia, Castilla-León y Madrid con mociones de censura o amenazas que terminaron en derrotas estrepitosas para él, el presidente del Gobierno tiene que buscar una gatera ... por donde escapar antes de que le caiga encima el sambenito de perdedor. No lo tiene fácil. No sólo el PP, también los que le llevaron en andas a La Moncloa han sufrido el culatazo; algunos, como Podemos, descabezados. Y el resto, nerviosos. Fíjense en lo que le dijo Rufián, portavoz de ERC, la última vez que se vieron en el Congreso: «No creo en ustedes. No creo en su voluntad, creo en su necesidad». Incluso el PNV, el más moderado de ellos, le riñe. Y eso que acaba de cederle las cárceles vascas para hacer la vida cómoda a los asesinos de ETA.

Sánchez hizo un pacto con el diablo -los que no creen en España-, y estos le urgen que lo cumpla. Lo malo es que no puede darles lo que le piden, la autodeterminación, porque no tiene poderes para ello y, muy posiblemente, su partido se rebelaría. Así que intenta ganar tiempo con la esperanza de que la vacunación dome la pandemia y los fondos europeos permitan el inicio de la recuperación económica. Pero ni una cosa ni otra son seguras, ni, desde luego, inmediatas. En el mejor de los casos, España no recuperará el nivel prepandemia hasta 2023 y ¿saben ustedes lo que se han sacado de la manga este encantador de serpientes y su gurú particular? Pues el Plan España 2050. No 2030, como nos habían dicho, sino 2050, cuando sabe Dios cómo estarán España, Europa y el mundo y cuántos lo verán; yo desde luego no, ni quiero. Pero así se las gasta nuestro presidente. Así que prepárense a oír hasta la saciedad de ese plan, porque va a escenificarse y celebrarse en las próximas semanas con todo tipo de milongas para que se olvide lo ocurrido en Madrid.

¿Con quién aliarse, entonces?, debaten en Moncloa. Ciudadanos sería el socio ideal, pero aparte de que Arrimadas lo aceptara, de hecho ha desaparecido. Podemos, incluso sin Pablo ni coleta, irrita. Más Madrid es un comunismo teñido de verde, de feminismo y otras lindezas, y terminaría creando los mismos problemas al perseguir los mismos objetivos sin despertar tanto rechazo. Pudiendo ocurrir al PSOE lo que a otros socialismos europeos, engullidos por una izquierda más joven y actual. Mejor resistir como se pueda en espera de un verano lleno de turistas y ver cómo evoluciona la situación, mientras se da vueltas al refrán norteamericano «Si no puedes vencer a tu enemigo, abrázale». ¿Aceptaría Casado un gobierno de coalición como vicepresidente y los principales ministerios? Estas son elucubraciones mías, naturalmente. Pero...