José María Carrascal: Las próximas elecciones

Está ya en marcha la campaña de las próximas elecciones que tocarían en 2023, según los planes que maneja el Gobierno, aunque ya saben ustedes que en política, como en tantas otras cosas, el hombre propone y Dios dispone. Pero lo que sí puede asegurarse, ... sin ninguna duda, es que los políticos están ya en plena campaña. Basta oírles para darse cuenta de que cuanto dicen, sea o no verdad, está pensado para asegurarse el mayor número de votos. Lo confirman las encuestas que empiezan a proliferar, pese a que queda media legislatura para ir a los comicios generales. Pero el tiempo vuela y nadie quiere quedarse rezagado, muy al contrario, todos persiguen asegurarse una buena salida, como si fuera una carrera de 100 metros y no una maratón, donde vale todo y el recorrido es mucho más largo.

¿Qué podemos predecir aunque quizá todavía sea demasiado temprano para hacerlo? Pues dos cosas, y ambas sumamente importantes. La primera, que las encuestas son la foto política de un momento concreto, algo que quizá puede cambiar en el siguiente. Sólo la ‘tendencia’, es decir, el avance o retroceso continuado de un partido o candidato dará una idea más o menos real y fidedigna de sus posibilidades, aunque la encuesta definitiva siempre será la que arrojen las urnas. Tanto o más importante es la ‘tendencia’ ideológica del medio o agencia que la publica. Desde luego, la menos fiable es la que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que por ser organismo estatal tiende tradicionalmente a barrer para casa, es decir, para el Gobierno de turno. No sólo lo hace hinchando más o menos los votos del que manda sino también los de quienes pueden dañar a la oposición. Por ejemplo: verán que Vox sale favorecido en las encuestas del CIS y medios progubernamentales para meter miedo al votante moderado de que el partido de Abascal entre en el Gobierno. En el otro extremo, también verán crecer a la extrema izquierda y secesionistas para asustar a los presuntos ‘nazis’. Los viejos trucos de siempre.

Como novedad puede decirse que los próximos comicios serán tanto o más un voto ‘contra este’ que ‘un voto a favor de aquel’, por el hartazgo hacia la entera clase política, empezando por los dos principales partidos que han traído la dispersión del voto. Va a tenerse mucho más en cuenta lo que no han cumplido, que lo que han hecho, si es que han hecho algo. De ahí la importancia de no cometer errores que pueden decidir la elección. Vamos a tener el primer ejemplo de esto en las elecciones de Castilla y León, Comunidad ganadera, con la metedura de pata del ministro Garzón sobre la carne española. Si en la derecha no meten el brazo... Pero todavía queda mucho partido.