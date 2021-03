Primavera feroz

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 20/03/2021 23:32h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La primavera ha llegado como un ramalazo del invierno. En política también. Partidos y contendientes no han tardado una hora en meterse de lleno en plena campaña. Y no sólo contra los rivales, sino contra los supuestamente aliados. Algo que nos confirma la desintegración en marcha de nuestra vida pública y alcanza incluso a quienes más afines son, como los nacionalistas. Ni siquiera el ansia de los nacionalistas catalanes por independizarse logra que se unan para formar gobierno, algo que adelanta las dificultades que tendrán para gobernar. Y eso no es nada comparado con el lío que deja el gatillazo que han tenido los socios del intento de golpe en Murcia, Partido Socialista y Ciudadanos. ¿Saben ustedes la conclusión a

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información