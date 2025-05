José María Carrascal: Primavera, 2020

«La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido», cantó más que versificó Juan Ramón Jiménez. La primavera de 2020 ha venido, pero no podemos disfrutarla, sólo contemplarla desde nuestras ventanas y balcones. Los que tenemos suerte, pues quienes no la han tenido deben ... contentarse con imaginarla desde la cama o, lo que sería peor, no volver a verla.

Llegó en punto, el 21 de marzo, cuando los árboles estaban aún reducidos al negro esqueleto de sus ramas y hoy lucen el esplendor de su fronda, advirtiéndonos de que el «poblachón manchego» de antaño, se ha convertido en un inmenso bosque. Antes no lo percibíamos, tan deprisa caminábamos o encerrados en el coche. Lo que hoy percibimos es que se trata de una primavera virtual, al carecer de lo más típico de ella; de las Fallas valencianas con su estruendo, de la Semana Santa, con sus procesiones y escapadas al extranjero o a la segunda residencia. Tampoco va a haber Feria de Abril, con sus casetas y jolgorio. Ni, muy posiblemente, los puentes del mes de mayo, que ya vienen advirtiéndonos que será también secuestrado por el dichoso virus. Y, si nos descuidamos, sin San Fermines e incluso sin playa. Hay quien lo atribuye a un castigo divino, a uno de esos mensajes del Dios iracundo del Viejo Testamento, por haber pecado tanto y olvidado sus mandamientos que, al haber perdido la paciencia, nos adelantaba en vida las penas del infierno.

Se me hace cuesta arriba creerlo. Dios, si algo tiene, es paciencia, al no existir para Él el tiempo, diluido en la eternidad sin relojes. Aparte de que si se dedicara a castigar a hombres y comunidades que transgreden sus leyes no haría otra cosa que enviar fuegos devastadores o plagas cruentas a terrícolas desobedientes. No. El Covid-19 no es más que una de las muchas catástrofes naturales que se producen no ya en el universo -choques de galaxias, agujeros negros-, sino en nuestro propio planeta, huracanes, volcanes, terremotos, con consecuencias más o menos mortíferas. Puede incluso que su gestación y desarrollo esté en el mecanismo mismo de la vida, en continua evolución, sin que hayamos logrado todavía desentrañarlo. Hasta qué punto el hombre ha contribuido a crearlo y propagarlo tampoco lo sabemos con certeza. Por su lugar de procedencia podemos decir que es de origen animal en una ciudad china, Wuhan, pero no en un laboratorio dedicado a investigar armas bacteriológicas, sino en el mercado del pescado, no siempre en buenas condiciones. De allí saltó a su provincia, Hubei, para extenderse rápida, triunfal e irregularmente por el país. El secretismo de las autoridades chinas hizo que no informasen de la aparición y propagación del incómodo huesped. Turistas y comerciantes lo esparcieron por el mundo y nuestras autoridades cometieron el mismo error que las chinas: no prestarle la debida atención. Con el resultado de que no tenemos primavera en 2020. Y un guiño macabro-burlesco; que están combatiéndolo según las pautas chinas y ¡con sus mascarillas! Tienen fama de ser los mejores comerciantes. Yo lo dejo en los más laboriosos.

La pandemia da para unos cuantos libros científicos y alguna novela más comercial que literaria, que seguro habrá. Pero unido al paro forzoso de la mayoría, ofrece la mejor oportunidad para que reflexionemos sobre la condición humana y la marcha de la humanidad, que teníamos descuidadas en los últimos tiempos, dado el frenético ritmo que la informática ha impuesto a nuestras vidas. ¿Qué es el hombre? (y aquí abro un paréntesis para disculparme por usar el masculino singular para designar a la «especie humana», que me suena retórico, o «al hombre y la mujer», que sería más correcto políticamente, pero siempre me he sentido distante de las modas). La pregunta se las trae y ha tenido muy diversas respuestas desde la del filósofo griego que lo definió como «bípedo implume», mofada por un sofista que soltó, entre carcajadas de la gente, un gallo al que había arrancado todas sus plumas, hasta la última, de Jacques Monod, que en su obra más célebre, «El azar y la necesidad», nos consideró «gitanos en la periferia del universo», no por estar fuera de él, sino por actuar al margen del mismo. De ambas definiciones me quedo con la del bioquímico francés, al ser uno de los rasgos más característicos del hombre saltarse cuantas normas le impone la naturaleza. Desde la manzana que costó a nuestros más remotos antepasados salir del Paraíso para ganarse la vida por su cuenta, a los que negocian con mascarillas aprovechando la epidemia del Covid-19, la historia de la humanidad, que según Hegel es la «larga marcha hacia la libertad», puede también verse como su lucha con la «madre naturaleza», su afán de dominarla y explotarla. Siendo más débil que buena parte de los demás seres, ha terminado imponiéndose a todos ellos, así como a las leyes más importantes de la física. Es capaz de volar como las aves, de nadar como los peces e incluso ha desafiado a la ley de la gravedad iniciando la exploración del universo. No está mal para un ser que no ha tanto, en términos históricos, bajó de los árboles para colonizar el entorno y terminar convertido en «Rey de la Creación», como se le ha llamado.

Pero este rey de la creación ha recibido un serio aviso de un minúsculo bichito -no más de una diezmilésima de milímetro- que ni siquiera puede vivir por su cuenta, necesita ser un okupa de una célula completa para subsistir. Toda una lección de humildad. Somos más frágiles de lo que nos creíamos y todos los avances de la ciencia no nos resuelven ese problema fundamental de la vida que es la muerte. ¿Es un aviso, una señal de alarma? Repito que no veo nada sobrenatural en ello. Al contrario, lo considero un episodio más en las advertencias que la naturaleza, o nuestro planeta si lo prefieren, nos envía para que no nos extralimitemos, algo cada vez más frecuentemente. La última fue el cambio climático. Y repetiríamos el error de quienes negaban la redondez de la tierra por mera cuestión ideológica. La Tierra seguía moviéndose, como comentó Galileo tras retractarse, como el cambio climático ya está en marcha y los virus seguirán dándonos sustos si no nos preparamos contra ellos.

El Covid-19 nos ha dejado sin primavera en 2020 y amenaza con dejarnos sin verano, lo que es bastante más serio, pues habrá que ver quién sujeta a los críos en casa sin playa o piscina. O cómo sobrevive un país que tiene en el turismo su petróleo y un Gobierno de pacotilla, al que predicen un bajón del 8% en su PIB. Aunque no todas son malas noticias. El virus ha puesto orden en nuestros problemas, relegando los más inflados por la imaginación, arrogancia y codicia al puesto que realmente merecen, que no es de los primeros. El catalán sin ir más lejos. La demencia nacionalista ha hecho ver afrenta incluso en el número de mascarillas que les entregó el Gobierno central: 1.714.000, que quitando ceros y añadiendo fantasía podría coincidir con la fecha de su «ocupación por España». Cuando estoy seguro de que el funcionario que dispuso el lote no tenía la menor idea de ello. Si los virus supieran reír, estarían muriéndose de risa. Pero a nosotros, la risa nos está prohibida de momento.

José María Carrascal es periodista