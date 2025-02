José María Carrascal: La era posCovid-19

El tema más tratado, argumentado, debatido del momento es sin duda la situación del mundo, con nosotros dentro, cuando la pandemia del coronavirus haya pasado, que pasará como todas las epidemias, dejando tras sí un rastro de muerte, desolación, emociones, e incluso algún coletazo postrero. ... Las posiciones son dos, opuestas además, como en todos los asuntos relevantes. A un lado están quienes dicen que marcará un antes y un después, sin que nada vuelva a ser lo mismo. El golpe ha sido demasiado fuerte, para quedarse en uno de esos desastres naturales -erupciones, terremotos, pestes, tsunamis, guerras- que jalonan la historia del planeta y de la humanidad que lo habita, obligándola a cambiar de actitud si quiere conservar su hábitat y a ella misma. Otros, en cambio, mantienen que precisamente esa historia nos advierte que no estamos ante algo excepcional. La humanidad ha sobrevivido a catástrofes -el diluvio universal, que tuvo lugar, o el impacto de un gigantesco meteorito, cuya huella aún se ve en Siberia, y guerras de todo tipo- saliendo incluso reforzada de ellas, al servirle de acicate y vacuna. O sea que tanto el planeta como la especie humana seguirán su curso más o menos como hasta ahora. Habrá cambios, como siempre, al estar vivo el universo que habitamos, algunos para bien, otros para mal, sin que pueda aventurarse que el fin está próximo ni que todo vaya a seguir igual. Quiero decir que tanto los catastrofistas como los optimistas pueden estar equivocados. Todo seguirá igual y distinto al mismo tiempo. Lo que hará decir a algún lector «o sea que nos quedamos como estábamos. Para eso, mejor que no nos haga perder tiempo».

Pero tampoco es eso exactamente. Los cambios son de tal calibre que permiten hablar de otra Era o Edad histórica, con todo lo que eso significa. El Covid-19, junto a la mayor crisis económica en un siglo, anuncia un tiempo nuevo, distinto a todo lo anterior. Su dimensión global, su rapidísima propagación, sus efectos mortíferos, sin respetar a pobres ni ricos, a hombres ni mujeres, a jóvenes ni viejos, aunque se ensaña con estos, hasta el punto de parecer una selección natural de quienes ya han hecho cuanto tenían que hacer en este mundo y en esta vida. Lo que le da aspecto de tragedia griega, con hombres y dioses como protagonistas. Los aplausos a los héroes, los sanitarios especialmente, sirven de coro a la escena.

Si aceptamos las últimas tesis antropológicas, la aparición de la especia humana es relativamente reciente: hay un periodo tan largo como oscuro, que se remonta a más de 900.000 años, desde que bajamos de los árboles para ganarnos la vida como podíamos frente a animales más fuertes y rápidos que nosotros, lo que hacía prever que nos extinguiríamos, como tantas otras especies. Pero sobrevivimos y hace alrededor de 9.000 años, entre el Tigris y el Éufrates, el que ya era homo sapiens hizo posiblemente el mayor descubrimiento de la Historia: la agricultura, lo que le ha permitido producir alimentos sin depender de la caza, siempre esquiva, siempre peligrosa. Es más: la agricultura liberó a un número creciente de humanos de dedicar el 95% de su tiempo y energías a traer el sustento a casa, y dedicarse a todo tipo de actividades, desde la organización de la sociedad a las artes, pasando por la guerra, las ciencias y el pensamiento abstracto, con pronta aplicación práctica.

Nace el «progreso», según Toynbee en «La humanidad. ¿De dónde, a dónde?», y los avances desde entonces no han hecho más que acelerarse. En cada uno de esos 9.000 años hubo más avances que en todos los 900.000 anteriores, y últimamente, con la informática, ha adquirido un ritmo de vértigo, como me decía un profesor de la Escuela Superior de Telecomunicaciones; los alumnos saben más que los docentes, al haber nacido en un mundo virtual a caballo de algoritmos, y un problema puede tener dos soluciones distintas, una matemática y otra filosófica, pero igualmente válidas. El cambio empezó a principios del siglo XX con la Teoría de la Relatividad y el estudio del interior del átomo, regido por leyes distintas a las de los cuerpos sólidos. Su influencia en el mundo actual no hace más que crecer en todos los ámbitos, con el móvil como personaje más importante, hasta el punto de haber quien prefiere prescindir del sexo a prescindir de él, entre otras cosas, porque también sirve para eso.

Pero tampoco debemos olvidar que el móvil, como consolas y demás, son invenciones humanas, creaciones de nuestro cerebro y afán de superar a la naturaleza, de corregirla en la mayoría de los casos, con lo que hemos logrado los mayores éxitos: crear calor donde hace frío; frío, donde hace calor; movernos en el aire como las aves y en el agua como los peces; visitar la Luna, explorar otros planetas de nuestro sistema solar e incluso ir más allá del mismo en busca del origen de cuanto existe y adónde iremos a parar. La curiosidad humana no tiene límites y cada descubrimiento trae nuevas incógnitas. Lo estamos viendo a diario y lo veremos cada vez más. Dominamos la tierra, los mares, la atmósfera; hemos convertido las fieras en figurones de entretenimiento y podemos ver las películas en casa o en lo alto de una montaña. Pero resulta que un bichito que ni siquiera es un ser entero, sino que necesita una célula para vivir y reproducirse, nos ha mantenido encerrados en casa mes y medio como si fueran los hunos de Atila que hubieran tomado nuestra ciudad. Es la gran paradoja de la especie humana: reina de la creación, está a merced de sus seres más insignificantes. Y una cura de humildad. Porque resulta que el que ha podido iluminar la noche y dominar los elementos es incapaz de liberarnos no ya de un virus que se convierte en okupa de nuestro organismo, sino de los «monstruos de la razón», de las ideas, prejuicios y fantochadas como la «sociedad perfecta», el «asalto al cielo» «el hombre nuevo» o superior. Que no somos «los reyes de la creación», tal vez sólo su producto más sofisticado, y que nuestra razón no abarca todo lo existente se demuestra con un hecho bien simple: todos los hombres, de todas las épocas, culturas, religiones y razas sienten nostalgia de la «Arcadia feliz». Sin darse cuenta de que los «viejos buenos tiempos» son los 899.100 millones de años de nuestro pasado más remoto, antes de comer la fruta prohibida del árbol de la sabiduría.

No hay viejos buenos tiempos, todos fueron malos y, desde luego, peores que los actuales. Si, por un milagro, nos trasladaran a ellos, nos moriríamos del susto, si antes no nos devoraba alguno de los monstruos que abundaban por aquel entonces. Que el nacionalismo, versión política de la Arcadia feliz, vuelva a resurgir cuando la Tierra se ha convertido en una «aldea global» es otra prueba de su arcaico anacronismo. Mientras el virus nos advierte de algo tan evidente que no veíamos: somos vulnerables y nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. El progreso ha llegado a un punto que puede acabar con nuestro planeta, el único habitable a la vista. Y con él, con la especie humana, víctima de su ambición, narcisismo y arrogancia. Si caemos en ello, la crisis del Covid-19 no habrá sido del todo en vano, Pero no me atrevería a predecirlo.

José María Carrascal es periodista