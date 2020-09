La Tercera El peor malvado «El peor de todos no es un sátrapa sanguinario ni un chiflado con afán de grandeza sino un individuo de lo más vulgar, física e intelectualmente, lleno de complejos y resentimiento, que tuvo la suerte de vivir en una época de grandes cambios y la habilidad de montarse en ellos con la habilidad de un charlatán y el instinto de un vendedor de crecepelo. Me refiero a Jean-Jacques Rousseau»

José María Carrascal Actualizado: 16/09/2020 23:27h

¿Quién ha sido el mayor malvado de la historia? Candidatos hay muchos, desde luego, más que buenas personas, aunque el progreso de la humanidad advierte que los «buenos» debieron de predominar, pero no tuvieron tanta fama. Que Atila, aquel rey de los hunos del que se cuenta que la hierba no crecía bajo las pezuñas de su caballo, entra en el lote, seguro. También Iván el Terrible, al que se acusa de cegar al constructor de la catedral de San Basilio, en la Plaza Roja, para que no pudiera construir otra igual, aunque no hay seguridad de ello. Pero no hace falta ir tan lejos: en nuestro tiempo tenemos unos cuantos que merecen el título: Stalin, con sus purgas, procesos,