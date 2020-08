Palmeros y floreros

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 02/08/2020 23:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No me extraña que Pedro Duque haya presentado su candidatura a presidir la Agencia Espacial Europea. Al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación no hacía una cosa ni la otra, lo que no puede satisfacer a un hombre de amplios horizontes como él, nunca mejor dicho. En el abigarrado y variopinto gobierno de Pedro Sánchez, hay media docena de ministros y ministras de sólida formación, reconocida experiencia y capacidad para desempeñar cualquier cargo por difícil que sea. Duque es uno de ellos, no voy a citar al resto para no dañarles, pero basta oírles hablar y verles callar para saber quiénes son. El resto son claque, personajillos que han hecho su carrera en el partido y conocen lo que

