¿Otro diciembre de 1935?

Me llamarán exagerado, pero este diciembre de 2020 se asemeja cada vez más al de 1935. Hay un paralelismo evidente. Mientras la derecha se hallaba desunida, la izquierda forjaba un Frente Popular capitaneado por su ala extrema y respaldada por los nacionalistas vascos y catalanes con un Estatuto como trampolín hacia la independencia. Aparte de la tensión acumulada, que estalló el verano siguiente. Hoy van con más cautela, tienen un as en la manga: el presidente del Gobierno dispuesto a darles lo que sea con tal de que le permitan mantenerse en el cargo. ¿Para qué, si no, le han elegido y aprobado su presupuesto? Llega la hora de pagar y hay suculentas partidas para todos ellos en las cuentas

