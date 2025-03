José María Carrascal: Nueva guerra fría

Eligieron para el encuentro allí donde más cerca están Asia y América, unidas antes del cataclismo que las separó hace millones de años, por donde entraron los primeros humanos para poblar el Nuevo Continente, luego descubierto por Colón, aunque él no lo sabía. Concretamente, en ... Anchorage, Alaska, y no asistieron los presidentes de las dos superpotencias, Estados Unidos y China, conscientes de que no iba a lograrse un entendimiento, dados los numerosos contenciosos que tienen entre ellas. Fueron, por tanto, los ministros de Asuntos Exteriores, Antony Blinken y Yang Jiechi, los encargados de este primer encuentro. Con impedir que las desavenencias sigan creciendo, hasta el punto de llegar al choque, se daban por satisfechos. Una cumbre, por tanto, que nada tienen que ver con las que Roosevelt, Stalin y Churchill sostuvieron durante la II Guerra Mundial para estudiar cómo iba la contienda y cómo se repartían el mundo entre EE.UU. y la URSS, ya que Inglaterra, aunque había sido la única que resistió el primer empellón nazi, no iba a estar entre los vencedores al perder su imperio. Si había sido invitada fue en homenaje al viejo león de su primer ministro. Pero el equilibrio de poder, o de terror, había pasado a norteamericanos y rusos, conscientes ambos de que en una guerra entre ellos, serían los primeros en desaparecer. Comenzaba lo que se llamó la Guerra Fría para evitar la caliente.

Hoy volvemos a la misma situación, aunque con distintos personajes. La URSS ha vuelto a ser Rusia, una gran potencia, pero no una superpotencia, dado sus problemas internos, económicos y sociales especialmente, y ha sido sustituida por China como rival de EE.UU., que sigue siendo superior técnica, militar y económicamente, pese al bajón que ha dado. Pero que haya resistido a uno de los peores presidentes de su historia indica su fortaleza. Su sucesor, Joe Biden, nos está sorprendiendo. Tenido por blando al haber sido vicepresidente con Obama y frágil de salud, por la edad, parece dispuesto a demostrar que no es una cosa ni otra y, de entrada, ha calificado de «asesino» a Putin, a lo que no se había atrevido ni siquiera Trump. Menos mal que Putin le contestó con una ironía, deseándole «buena salud», porque alguno de sus antecesores hubiera echado mano del botón nuclear. En cuanto a los chinos, insisten en que el océano Pacífico no es un lago norteamericano, sino también suyo, y responden a sus invectivas sobre opresión de minorías en Hong Kong, Xinjiang y otros lugares, recordándole a los negros en su país. Para resumir: Biden ha demostrado que no es un Obama con piel blanca, dispuesto a ceder ante Pekín o Moscú. Pero estos tampoco ceden. Dispongámonos, pues, a vivir una segunda guerra fría. Con que acabe como la primera podemos darnos por contentos.

