José María Carrascal: ETA no ha sido derrotada

Mis lectores lo saben desde el primer día. Nada más conocerse la noticia de que ETA dejaba «la lucha armada», como llamaba a eliminar a cuantos se oponían a sus planes, aunque los políticos de todos los colores lo celebraron como «el triunfo del Estado ... de derecho sobre ETA», escribí que «la banda terrorista no ha sido derrotada», y lo he venido sosteniendo desde entonces.

No es cabezonería ni parcialidad mía, sino simple análisis de la realidad. ETA dejó de matar porque ya no lo necesitaba. Había logrado crear tal clima de terror en el País Vasco que los partidos que se declaraban netamente españoles no tenían posibilidades de alcanzar el poder. Los socialistas, sin Nicolás Redondo, se habían convertido en acólitos del PNV y surgían partidos claramente proetarras. De propina, iban camino de merendarse lo que siempre han deseado: Navarra. Para decirlo con una metáfora usada por Arzallus: al nacionalismo vasco le llegaba el momento de recoger las nueces caídas del árbol a sus empellones. Que Otegi se convirtiera en «hombre de paz» lo avalaba.

Lo ocurrido en Mondragón este fin de semana lo rubrica. Sare, una de las organizaciones satélites de ETA anunció un homenaje a Henri Parot este domingo en forma de marcha de 21 kilómetros, que son los que lleva en prisión. Si hay alguien que merece estar entre rejas, y bastante más, es él, ya que cumple condena de 4.000 años por 19 asesinatos, mujeres y niños entre ellos, sin haberse arrepentido. Era una afrenta no ya a las víctimas del terrorismo, sino a toda persona decente. Y casi peor fue que el Gobierno central se inhibiera con la excusa de que pertenecía a la jurisdicción autonómica y ésta dijo que no tenía prerrogativas. Pero la ofensa, el escarnio, la infamia ha sido tan obscena que los propios organizadores la han desconvocado, alegando que «sólo querían protestar contra la cadena perpetua». Como si tal individuo no la mereciese en este mundo y en el que viene.

Cadena perpetua fue la que ese malnacido infligió a sus víctimas, como la que sufrieron las casi mil que causó ETA, mientras sus verdugos son recibidos como héroes en sus pueblos una vez cumplidas sus condenas.

ETA no es sólo una banda de asesinos, y uso el presente de indicativo por seguir ahí, sino una tupida red de cómplices, informadores, encubridores, financiadores de los matarifes, que tras ganar el pulso a los gobiernos españoles, intentan lavar sus crímenes con el músculo alcanzado en los últimos años de juerga, barbarie y desconcierto.

Mal nos va a ir si un día nos gobiernan. ¿O están gobernando ya? En Euskadi, sí.