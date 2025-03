José María Carrascal: No se salva nadie

No hay quien se salve, ni el gobierno ni la oposición, ni grandes ni pequeños, ni la izquierda ni la derecha, la política española empieza a parecer el acto final de un drama de Shakespeare, con la escena llena de cadáveres y los pocos en ... pie, malheridos. Sin que sirva de consuelo que a los demás no les va mejor, ahí tienen a China, que iba a comerse el mundo, tiritando ante la epidemia del coronavirus, que no sabemos hasta qué punto es producto de su descomunal, puede que incontrolado, desarrollo. O del Reino Unido, que no sabe qué hacer tras el Brexit, como esos recién divorciados que no han medido las consecuencias. Por no hablar del resto de los europeos, incapaces de llegar a un acuerdo para paliar los efectos del divorcio.

Pero mal de muchos, remedio de tontos y sería insensato encontrar consuelo en ello. En España, la Transición ha dado de sí cuanto podía dar, y cada vez es más discutida. Como los viejos partidos, con vías de aguas por todas partes sin líderes capaces de calafatearlas. Han surgido nuevos, sí, pero tras un lanzamiento más espectacular que efectivo, tampoco parecen la solución. Es más, pueden agrandar el problema. Podemos aprovechó que la lejanía del desplome del muro berlinés ha hecho olvidar lo que había detrás para lanzarse a «conquistar el cielo» sin creer en él, y se ha salvado de caer en barrena gracias a que el PSOE está en manos de un personaje entre la egolatría y la picaresca que le necesita para mantenerse en el poder, como necesita a cuantos buscan repartirse España. En que acabará esto no lo sabemos, pero dados los actores no puede acabar bien. Mientras el PP tiene que afrontar una división de la derecha dadas sus concesiones al independentismo nacionalista tan irresponsable como inútil. Fue lo que permitió a Cs ocupar el centro e incluso segmentos responsables de la izquierda, que hicieron soñar a Rivera con liderar la oposición. Gravísimo error. Eran muchos los españoles partidarios de dar una lección al PP. Pero no llevando el PSOE al poder. Rivera lo ha pagado con su carrera política, Iglesias, con quedar como asistente. La tarea más urgente de Casado es reconstruir «la casa común del centro- derecha», porque el PP no volverá a La Moncloa hasta que no esté de nuevo unido. Lo dificultan las estrategias regionales y la emergencia de un ala radical que se sentía huérfana. Su éxito inicial ha sido espectacular: tercer partido. Pero Abascal no debe olvidar la lección de Rivera y de Iglesias: al español medio le hiere la pasividad ante los desafíos y afrentas que sufre España. Pero le hiere sobre todo que se negocie la autodeterminación en Cataluña o se den más prebendas -como la Seguridad Social- a un Urkullu que presume de buen administrador cuando se le mueren trabajadores en un vertedero tercermundista, como hace Sánchez. Sin contar el «Delcygate» y el campo movilizado. A su lado, el rechazo de Ciudadanos por parte de los reyezuelos populares en Euskadi y Galicia es una gresca de taifas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión