José María Carrascal: Mujeres y hombres

Por razón de oficio, corresponsal, tuve que leerme los libros claves de la Revolución Femenina norteamericana, desde The Feminine Mystique (1963) de la abuela del movimiento, Betty Friedan, hasta Sexual Personae (1990) de Camille Paglia, la dinamitera del mismo, con muchos en medio. Pero ninguno ... me convenció más sobre el tema que la reseña que hizo Sebastián Haffner en la revista alemana «Konkret» sobre otros dos libros, aunque seguro influyó la elegancia del lenguaje y la claridad expositiva del autor, para mí el mejor ensayista alemán del siglo XX. Los dos libros son El hombre amaestrado, de Esther Vilar, y Esclava, esposa, hembra, de Elisabeth Dessai, y no pueden ser más dispares: «El uno es un libro anti-hombres. El otro es un libro anti-mujeres, y yo no puedo menos de dar la razón a ambas», advierte Haffner.

«El hombre ha hecho de la mujer una criada, superesposa, madrecita, metiéndola en la cocina, atribuyéndola falsamente ciertas cualidades que justifican su opresión, para mantener el estatu-quo de dominio sobre ella», escribe Dessai, que lo compara con el de los negros norteamericanos. «La mujer -sigue-, como el negro, no es en modo alguno considerada inferior, sólo distinta, intuitiva, sacrificada, sentimental, y esa diferencia justifica su estatuto especial, que excusa su opresión». Mientras Esther Vilar opina justo lo contrario: «Es igual cómo un hombre pasa su jornada: estará a merced de un sistema gigantesco, implacable orientado a su explotación porque desde su más tierna infancia ha sido adiestrado por su madre para mantener a una mujer. Y si su marido la deja, siempre por otra mujer, nunca para ser libre, lo tomará como un empresario que ha perdido el mejor empleado a manos de la competencia, y buscará un repuesto». «Como ven -apostilla Haffner- ambas señoras exageran lo suyo». A mí, sin embargo, me interesan más sus ideas sobre el acontecimiento, que considera «una de las grandes revoluciones de la historia. Pero no es un levantamiento de las mujeres contra los hombres, ni de los hombres contra las mujeres. Hombres y mujeres no son enemigos naturales, al revés, son los amigos más naturales del mundo, hechos para gustarse mutuamente y proporcionarse mutua satisfacción. Casi cada hombre y cada mujer son una potencial pareja amorosa. No es verdad que hombres y mujeres libren una eterna lucha de sexos, ni que la emancipación de la mujer sea una lucha de clases de las mujeres contra los hombres o viceversa», lo que puede ampliarse al terreno político, ya que los regímenes de izquierda, el comunismo sobre todo, son mucho más púdicos en materia sexual. Marx, desde luego, no incluyó el «amor libre» en su programa. De ahí que estemos en un terreno tan profundo que no caben improvisaciones ni, menos, electoralismo con él. Como tampoco creo que el ideal de la mayoría de las mujeres sea «poder volver a casa sola y borracha». Eso queda para los hombres y espero que cada vez para menos. Ésta es ya una reflexión mía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Hombres

Feminismo

Igualdad

Mujeres