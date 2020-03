El día de las mujeres

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 09/03/2020 00:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A mí, francamente, lo de «El día de…» (la madre, el padre, la secretaria, etcétera) no me convence. Dedicar un día al año a mostrar cariño, atención, respeto a una persona determinada me parece hipócrita, cuando no mercantilista. A las personas que se quiere y respeta hay que dedicarlas todos los días del año, no sólo uno. Pero, en fin, por algo se empieza y espero que algún día sea una realidad con las mujeres. Hay quien dice, yo mismo lo he aventurado, que este siglo será el de ellas, sin demasiada convicción, ya que si ni siquiera sabemos hacia dónde tirará este XXI, la derecha, la izquierda, el centro, resulta imposible saber cómo terminará, si es que antes cualquier

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mujeres y hombres

Mujeres y hombres ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ciudadanos

Ciudadanos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Para ser vicepresidente