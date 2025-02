José María Carrascal: Es la Monarquía, no el Rey

Don Juan Carlos ha hecho a España el último regalo, abandonándola. Nunca es agradable verse forzado a dejar tu país, y ya los griegos consideraban el destierro la mayor pena tras la de muerte. Seguro que el Rey emérito no lo esperaba, pero seguro también ... que ha tomado esa decisión «con gran serenidad», como dice en su carta de despedida, y pleno convencimiento, como tomó la de abdicar por «haberse equivocado» y prometer que «no volvería a ocurrir». Hay cosas que se llevan no ya en la sangre, sino en los genes, como que lo hace para facilitar a su sucesor, su hijo, «el ejercicio de sus funciones, dada la repercusión pública que están generando acontecimientos pasados de mi vida privada». Hay quien piensa que debería quedarse, defenderse, como hay quien le acusa de huir de la justicia, cuando ha reiterado su disposición a ponerse a su disposición siempre que se lo requiera. Son los enanitos que se frotaban las manos imaginando el tiro al blanco que iban a montar con cada nuevo rumor sobre esa vida privada que aludía. Y han montado en cólera al ver que se les escapa. No él, sino su hijo y al fondo, la Monarquía, que daban por cazada, para instaurar su república, chavista desde luego, y otros, lograr su independencia, arruinando su región, como ya están haciendo. Pues ése era el último objetivo, no instaurar la ley, el orden, la seguridad, la justicia, el decoro y las buenas formas, que nunca tuvieron.

Ante tamaña hipocresía y maniobras tan rastreras, siente uno ganas de buscar el ensayo de Ortega sobre Mirabeau, aquel gigante capaz de diseñar en la cárcel, donde está por no pagar sus deudas, el nuevo Estado al tiempo que le pone los cuernos al director de la prisión con su mujer. Lo que indigna a nuestro filósofo, en un arrebato poco frecuente en él, es que un tal Joseph Chénier haya escrito una biografía muy crítica del Mirabeau porque «no puede haber hombre grande sin virtud», que Ortega corrige al instante diferenciando entre virtudes pequeñas y grandes, para advertir «Lo que exige Chénier a Mirabeau es que sea, además, uno de los millones de señores Duval que hay en Francia, cuando cabe decir no hay grande hombre con virtud pequeña». Aunque tampoco hay que recurrir a estas exageraciones nietzscheanas, sino que basta recordar lo que debemos a nuestro rey emérito. Don Juan Carlos heredó de Franco una España sin libertades, fuera de la OTAN, de la NATO y de la UE. De desearlo, la hubiera mantenido el tiempo que le diese la gana, pues tenía la fuerza para ello. Pero prefirió hacer los cambios necesarios para convertirla en una de las naciones más florecientes de Europa. Si lo comparamos con la gestión de los actuales gobernantes, volvemos a ser todos juancarlistas. La paradoja es que fueron aquellos cambios los que le han obligado a marcharse. Pero ya decía Hegel que un geniecillo irónico lleva la historia.

