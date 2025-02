José María Carrascal: Milagro en Badalona

Incluso en tiempos más calamitosos, como los actuales, ocurren milagros. Tal vez más que nunca porque la ley de la gravedad, que equilibra no sólo los cuerpos físicos sino también los inmateriales, tiene que hacer horas extraordinarias para aliviar tantas desgracias. El último ocurrió en ... Badalona, la cuarta ciudad de Cataluña, donde desde hace años venía ocurriendo una anomalía democrática, sin que a nadie pareciese importarle; Xavier García Albiol, del PP, ganaba las elecciones municipales, pero los demás partidos se coaligaban para impedirle ser alcalde. Es como Álex Pastor, del Partido Socialista Catalán, venía rigiendo tan tranquilo el consistorio, apoyado por Guanyarem, un combinado de ERC y la CUP. Tan tranquilo que el pasado 21 de abril fue detenido por los Mossos d’Esquadral por saltarse el confinamiento al volante de su coche. Y, además, ebrio. Su partido intentó mantenerle, lo que habla de la moral cívica que reina entre los socialistas catalanes. Esta vez, sin embargo, Guanyarem exigió que la alcaldesa fuera Dolors Sabater, que ya lo había sido entre 2015 y 2018. Lo que siguió fue un pulso de varias jornadas, en el que hubo de todo, pero especialmente órdagos y chantajes, más propio de bandas callejeras que de partidos democráticos, que se prolongó hasta el mediodía de ayer en que finalizaba el plazo de decidir alcalde. Por los antecedentes daba la impresión de que llegarían finalmente a un compromiso de repartirse los tres años de mandato que quedan, aunque se regateó con uñas y dientes, si año y medio para cada uno o dos años para uno y uno para el otro. Sin llegarse al acuerdo, por lo que el ganador de las elecciones, García Albiol, obtuvo la alcaldía sin siquiera participar en la trifulca.

Me alegra por dos razones. La primera y más importante, por ser un triunfo de la democracia más elemental. Es verdad que ésta permite a los perdedores aliados imponerse al vencedor de unas elecciones. Pero empiezo a estar harto de liliputienses que atan al Gulliver en las urnas, para luego pelearse entre sí más que gobernar. Pero sobre todo me alegra por García Albiol, un hombre tranquilo, que destaca en la escena política como destacó en las canchas de baloncesto, no sólo por su estatura, sino también por no alzar la voz y no contradecirse nunca. Supo ganar en el intrincado mapa político catalán con un discurso tan español como catalán. Supo perder cuando todos se aliaron contra él. Y ahora ha vuelto a ganar, no por la suerte, sino porque sus rivales han demostrado no merecer gobernar Badalona. ¿Se trata de un cambio de tendencia en una Cataluña harta de todo tras los años de forcejeos, sueños, mentiras, promesas y desengaños? Me gustaría que fuera así pero tanto Albiol como Badalona son excepciones. Lo ocurrido, sin embargo, levanta el ánimo en un momento que todo parece haberse conjurado contra España y los españoles. Y en cualquier caso, el triunfo de alguien que se lo merece es un regalo para el espíritu en tiempos y personajes mezquinos como los que corren.