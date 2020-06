Matrimonio de conveniencia

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 15/06/2020 00:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hay razones para dudar de que cuando Pedro Sánchez dijo que sólo pensar en Podemos en el gobierno le quitaba el sueño, estaba diciendo, por una vez, la verdad. Iglesias no es un hombre fácil excepto para quienes estén dispuestos no ya a hacer, sino a pensar lo que él piensa. Lo ha demostrado en su corta, pero espectacular carrera política, tanto dentro como fuera de su partido. Si cuajó la fusión con los restos del naufragio comunista fue porque el desplome de la Unión Soviética les había condenado a la irrelevancia y porque su actual líder, Alberto Garzón, es hombre de firmes convicciones, pero acomodaticio en cuanto al liderato se refiere. De haber continuado Anguita, que en paz

