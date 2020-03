Mascarillas y ruedas de prensa

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 24/03/2020 23:50h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«No, sr. Carrascal. No nos han llegado las mascarillas que pedimos, ni las esperamos. El Gobierno ha requisado todas para distribuirlas según su parecer -me dice la farmacéutica al hacerle la pregunta diaria-. Pero no va a tener problema porque todo el mundo se ha puesto a fabricarlas». En efecto, a lo largo de la mañana me voy enterando de que, ante la escasez, monjas, zapateros, informáticos y algunos más se han convertido en fabricantes de mascarillas a todo trapo, lo que me ha permitido finalmente tener unas.

Ningún ejemplo mejor de la incapacidad de este Gobierno grande y vacío. Ante la amenaza de un virus flotante que estaba produciendo estragos, no tuvo la precaución de proveerse de la defensa

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Catch 22

Catch 22 ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La sagaz fuga de Pedro Sánchez

La sagaz fuga de Pedro Sánchez ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cataluña, ¡qué pena!