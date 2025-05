José María Carrascal: Hinchando el pecho

El presidente del Gobierno ha interrumpido finalmente sus vacaciones en Lanzarote para acercarse a Torrejón de Ardoz e inspeccionar el centro de acogida de refugiados afganos y personal europeo en aquel país, juntamente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ... el presidente del Consejo, Charles Michel.

Sánchez volvió a echar mano de la retórica barata: «Estos 20 años no han sido en balde», dijo como si los hubiera capitaneado. Cuando España fue la primera, tras Estados Unidos, en anunciar la retirada de sus tropas de Afganistán, el 11 de noviembre de 2012, que debería finalizar en 2014. La cosa se alargó y en mayo de este año aún había 30.000 norteamericanos en aquel país, mientras las tropas españolas lo habían abandonado el 13 de ese mes, 19 años después de encargarse de la seguridad y desarrollo de las provincias de Herat y Badghis, que cumplieron con valor y cariño, según el testimonio pictórico que nos dejó Augusto Ferrer-Dalmau.

Esta crisis nos ha pillado con la misión en cuadro: el embajador, otra diplomática, 10 GEOS y 7 agentes de Seguridad. Retengan estos datos, así como las fechas citadas, porque entenderán mejor lo que está ocurriendo.

El caos, de proporciones dantescas, que se vive en el aeropuerto de Kabul se debe a que, mientras los norteamericanos controlan las pistas, los accesos los controlan los talibanes, dispuestos a que no pase ningún enemigo, que son buena parte de sus compatriotas. No miles, sino decenas de miles se agolpan en torno al aeropuerto y vías adyacentes, impidiendo moverse, con avalanchas, disparos al aire, heridos, algún muerto y niño perdido. Lo que explica que los vuelos organizados por España llegan con la mitad de asientos vacíos, al no conseguir entrar en el aeropuerto los cooperantes afganos y sus familias convocados.

Lo explicaba muy bien en ABC el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante López Calderón: «Hay países, como Reino Unido y Alemania, que tenían allí fuerzas presentes. Ellos ya tenían el operativo. España ha tenido que desplegarlo desde cero».

En efecto, todos esos países tenían allí más tropas, más colaboradores, más personal y los están trayendo sin fanfarria, nada conveniente en este tipo de operaciones. Mientras España, con un presidente que sólo aparece para ponerse medallas y deja que sus ministros se lleven las bofetadas si las cosas vienen mal dadas, sigue con plazas vacías.

De momento, se han enviado dos diplomáticos más y algunos policías especialistas en misiones encubiertas. Que se cubran está por ver. Pero Pedro Sánchez ya ha cumplido. De balde, además.