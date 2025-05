José María Carrascal: Govern catalán y marcha líquida

Fumata blanca, finalmente, en Cataluña para formar gobierno. Tres meses de negociaciones se necesitaron para que los dos grandes partidos nacionalistas llegasen a un acuerdo. Lo han hecho por miedo más que por amor, pese a ser ambos independentistas. Y no miedo a la déspota, ... cruel y saqueadora España, donde tienen su mejor aliado, sino a los catalanes que les votan, que les castigarían en las elecciones a celebrar de no pactar. Lo han hecho, además, repartiéndose el poder milimétricamente, siete consejerías para cada uno, y si ERC retiene la presidencia, Junts se queda con Economía y Hacienda, donde está el dinero, aparte de Acción Exterior y Salud, claves en el momento actual. De hecho, lo único que les une es el Consell de la República y la mesa con el Gobierno central para negociar la autodeterminación. Advirtiéndole que, de no lograrlo, se atenga a las consecuencias. Algo así como, al volver a casa de noche, te salen al paso dos individuos para decirte «estamos dispuestos a negociar contigo que nos des la cartera».

Podría pensarse que Pedro Sánchez estaría preocupado, pero eso es no conocerlo. A personajes como él que viven sobre el alambre no les asustan los desafíos y lo ha saludado aceptando una mesa de diálogo donde jugar sus cartas, la primera, el indulto a los líderes independentistas condenados por la intentona del 1-O, pese a haber cumplido sólo una parte ínfima de la pena y sin haber prometido no reincidir, sino todo lo contrario. Pero sabe también que no lo rechazarán, permitiéndole ganar tiempo. Luego, ya veremos. Porque está por ver cómo reacciona la parte del PSOE aún español a esta cesión de soberanía. Por si no fuera bastante, le ha caído encima otra Marcha no Verde, como la del Sahara, sino acuática, entre Marruecos y Ceuta, a nado, con los policías marroquíes de espectadores, faltándoles sólo aplaudir. Con gran alarma de la ciudad y el Gobierno, que incluso dispuso blindados en la playa, por si se trataba de otra invasión pacífica. Y ahí tenemos de nuevo a nuestro presidente ante las cámaras rogando a Marruecos que «respete las fronteras» y lanzando SOS a Bruselas, «ya que éste es un asunto europeo». Sigue creyendo que puede engañar a todos sin responsabilizarse de nada, pero los gritos que le esperaban en Ceuta son elocuentes. Hace medio siglo seguí en la ONU de principio a fin el caso Sahara, más complejo de lo que parece. Tuvo en las Cortes franquistas procuradores, como cualquier provincia española, y el Polisario lo formaron policías nativos, decididos a montar su propia nación. Fracasaron. Aunque nuestro fracaso es infinitamente mayor, desde Cataluña al Sahara, pasando por Gibraltar, que sigue siendo inglés. Y lo que venga.

