José María Carrascal: Gobierno cuatripartito

Consideran «estabilizado» el frente del virus porque sólo hay algunos fallecidos más que ayer y han disminuido los ingresados en las UCI, aunque algunas están a tope, no sólo en camas, sino también en material, personal y fármacos. No pueden decir lo mismo en el ... frente laboral, con 312.365 parados más en marzo, un récord desde que se contabilizan. Cifra que puede llegar al millón dentro de poco si los autónomos, que se han quedado sin ingresos se apuntan al paro. Lo que quiere decir que mientras anuncian haber llegado al «pico de la curva», hemos derrapado en la doble crisis, la sanitaria y la económica.

Admito no saber dónde estamos realmente y, por lo que deduzco de las infinitas ruedas de prensa de nuestras autoridades, tampoco lo conocen ellas, que se limitan a hablar mucho, decir poco y no alarmar a la gente más de lo que está. Consiguiendo a veces lo contrario, debido a sus contradicciones. Es este un Gobierno del que no puede esperarse palabra mala ni obra buena, por lo que hemos visto hasta ahora y no parece dispuesto a cambiar de política, si es política lo que está haciendo y no improvisación, ocurrencias, guiñadas a las olas y al viento. Por estructura es aquella coalición de socialdemócratas y comunistas que no dejaba dormir a Sánchez antes, y ahora debe producirle dolores de cabeza.

Pero es más, mucho más. Hay en él un pequeño grupo de técnicos, sin duda duchos en su profesión, pero que como políticos están como floreros, en momentos tan difíciles como estos. No cito nombres por ser de mala educación, pero los reconocerán por su brillante currículum y escasa actividad. Luego, hay los y las que han hecho carrera dentro del partido, sin haber ganado un euro fuera, acostumbrados a decir lo que les mandan. Por último, está el grupo Unidas Podemos que va a lo suyo: a acabar con la estructura socio-mercantil del país, y político-administrativa diseñada en la Transición. Cabría añadir a los nacionalistas, con un papel clave en todo este tiempo, y protagonista de las acciones más bizarras, aunque ilegales. ¿Por qué grupo se inclina Sánchez? Su propósito era gobernar con los cuatro, apoyándose en unos u otros según las circunstancias. Pero el Covid-19 ha trastocado, como tantas otras cosas, sus planes, obligándole a gobernar por decreto, que es lo que viene haciendo, con un estado de alarma que en realidad es un estado de sitio. Teniendo que batirse al mismo tiempo con una crisis sanitaria arrolladora y otra económica a punto de caérsenos encima.

Experto en supervivencia como es, intenta escapar cabalgando ambas crisis; la sanitaria con gastos extraordinarios para frenar la epidemia, sin acabar de conseguirlo, y la económica con créditos tanto a quienes la sufren como a los empresarios. Le ha contestado el presidente de Fomento del Trabajo, Sánchez Llibre: «Los empresarios necesitan dinero, no créditos para pagar los impuestos». El virus, con más bajas. Veremos qué pasa mañana.