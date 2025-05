José María Carrascal: El Gobierno como claque

En el amplio y variopinto Gobierno Sánchez tiene que haber, aunque sea sólo por razones estadísticas, gente preparada, seria, inteligente, capaz de analizar la situación y darse cuenta de la deriva que ha tomado, que lleva inevitablemente a choques cada vez más violentos con la ... oposición y entre ellos mismos. No son muchos, alrededor de media docena, hombres y mujeres, con carreras brillantes e impecable hoja de servicio. No doy nombres para no perjudicarles, pero los descubrirán fácilmente por el currículum y la actuación lejos de los focos. El resto son arribistas, cuyo único mérito es la fidelidad al jefe, obedecer órdenes, no importa su extravagancia, y aplaudir cuando se les indica. Lo hacen encantados, pues el despacho oficial, el coche con chófer y salir en el telediario se lo compensa de sobra, que nunca soñaron tener.

Pero ¿y los otros, ese pequeño y selecto grupo que también deben interpretar el papel que se les asigna debido a las exigencias de una política que tiene más de ficción que de realidad, llegando a rozar la estafa al pueblo por la mentira que esconden? Más, cuando se les han asignado cometidos que poco o nada tienen que ver con su especialidad. Al ser nombrados, seguro que habían soñado con desarrollar en el plano nacional los conocimientos y experiencias acumuladas a lo largo de su carrera, que significarían una mejora de la comunidad. Pero encontrarse en terreno desconocido, dependiendo de funcionarios que ni siquiera conocían, no tiene que ser agradable. Como posiblemente hayan adivinado, el origen de estas tristes reflexiones surgió al contemplar lo que se le venía encima al ministro de Sanidad, con la prolongación del Estado de Alarma a seis meses, y prácticamente todo el Congreso en contra. Siendo filósofo, que adonde más lejos llegaron en ese terreno fue a recomendar paciencia y templanza, como hizo Boecio en medio de las invasiones bárbaras. Invasión la tenemos, aunque muy distinta, aparte de que los virus no entienden de filosofía y al bueno de don Salvador (¡qué nombre tan apropiado para su ministerio, pero es lo único que encaja) le cazamos más de una vez durante el debate afirmando con la cabeza lo que decía el orador que rebatía sus tesis. Gajes de oficio o, más exactamente, estar en el lugar que no les corresponde. Ocurre a bastantes de sus colegas de gabinete, así están de mustios. Pero Sánchez no quería un equipo. Junto a unos cuantos nombres de relumbrón, de su gurú, de la vice y de Ábalos, lo que quería era una claque. Incluso hay otra explicación: colocando a sus ministros en su especialidad, se exponía a que se opusieran con buenas razones a alguna de sus decisiones más políticas que técnicas. Fuera de su campo, en cambio, no corría ese riesgo, al ser ellos o ellas profanos en la materia. Imagino que se sentirán frustrados, en espera de la ocasión propicia para decir adiós a su etapa ministerial y volver a su profesión. Pero nunca la encuentran. Dimitir es el verbo más invocado y menos usado del rico idioma español. Lo que explica también las trompadas que se pegan de tanto en tanto. Y nos pegamos.

