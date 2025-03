José María Carrascal: Geometría in/variable

¿Un tiro en el pie o en la sien? Me refiero al acuerdo del PSOE, primero con Ciudadanos, para prorrogar el estado de alarma, que hizo decir a un Rufián indignado «rompe el acuerdo de investidura», luego con Podemos y Bildu para «la derogación ... íntegra de la reforma laboral de Rajoy», y limitarla poco después a «los aspectos más lesivos de la misma». Si tenemos en cuenta que dicha reforma creó tres millones de puestos de trabajo, se comprende que, la CEOE, primera patronal española, haya roto el diálogo con el Gobierno, que ni tuvo la decencia de informarle. El lío estaba armado y nos hemos pasado el día discutiendo qué documento vale más, el primero, firmado por la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriada Lastra, que dijo contar con el visto bueno del presidente, o el segundo, emitido por el partido como «nota aclaratoria» sin negar lo anterior, pero limitando sensiblemente la derogación. A la hora que escribo esta postal, no se nos ha aclarado nada, y puede que nunca se aclare porque ambos son ciertos. O falsos. Sánchez juega no con dos barajas, sino con tantas como partidos hay en el Congreso, dispuesto a engañar a todos. Puede también creer que, de plantearse una moción de censura, Esquerra Republicana de Cataluña la rechazaría con todas sus fuerzas, para no encontrarse en el Gobierno español no sólo al PP y Ciudadanos, sino también a Vox, poniéndole las cosas no difíciles, sino imposibles.

Éste es nuestro hombre en su versión más impúdicamente pura. Su pacto con Cs no es de gobierno, sino para sacar adelante la prórroga del estado de alarma, que le permite seguir en el machito sin ataduras otros 15 días y, luego, ya veremos. No es, por tanto, un cambio de pareja, sino un ligue casual, casi lo que los americanos llaman one night stand, sexo de una noche, que si cuaja, bien, y si no, si te he visto no me acuerdo. Porque en la «geometría variable» de Sánchez, la única pareja es él. Al tiempo que descubre, siendo compasivos, la ingenuidad de Ciudadanos, o su volubilidad, siendo mal pensados.

Las cosas quedan así como estaban, sólo que peor. Sánchez conserva la presidencia, pero el campo en que se mueve se reduce cada día, mientras los muertos por el virus siguen y los problemas económicos se agigantan, con cientos de miles acogidos al ERTE que no han recibido todavía un euro. Arrimadas sigue buscando un centro que no existe en la política española, siendo ella quien puede haberse pegado el tiro en la sien. Los secesionistas han visto confirmado que Sánchez no es de fiar, pero no tienen a nadie al que agarrarse, aparte de estar más peleados que nunca entre ellos. Casado sigue esperando el fracaso de Sánchez, y Abascal, el de Casado. Mientras los españoles seguimos clamando en vano por alguien que nos arregle el problema, al no haberlo, no tener arreglo o ser nosotros el problema.