José María Carrascal: Fracaso total

Total y colectivo. Me refiero a nuestro país, a España, y me dispongo a escribir la crónica, artículo, comentario o lo que sea más pesimista de mi carrera periodística, que abarca más de sesenta años. Pero en todo ese tiempo, y miren ustedes que ha ... habido momentos lúgubres, no he conocido, si dejamos aparte la guerra civil, no recuerdo tal desorden, tal falta de soluciones y ausencia de futuro. Han fallado todos, hemos fallado, ya que una nación que merezca tal nombre es una empresa colectiva que depende de todos y cada uno de sus ciudadanos. Y siempre, en los momentos más infelices, había una esperanza, una posibilidad a la que agarrarse, aunque luego resultase fallida. Pero en este momento no, ha fallado el Gobierno y ha fallado la oposición, han fallado los líderes y han fallado las masas, ha fallado la derecha y ha fallado la izquierda. Y si no, fíjense ustedes: los dos grandes partidos, PSOE y PP, son una caricatura de lo que fueron. Tanto es así que necesitan de los medianos y pequeños para acceder al Gobierno, pero una vez en él, no saben gobernar. O se entregan al que más necesitan en cada momento, que es la mejor forma de equivocarse. Los que podíamos llamar «emergentes», salidos de la crisis de 2008, Podemos y Ciudadanos y últimamente Vox, se han convertido en dos sucedáneos de los grandes, con todos sus defectos y ninguna de sus cualidades. Tuvieron su momento dulce, con un montón de diputados, aupados por los descontentos de su bando, pero, en vez de aprovecharlo, se dedicaron a disputar a su casa madre la hegemonía ideológica, sin ofrecer a los españoles un proyecto ilusionante global. Y de los minipartidos, cuya representación se limita a veces a un solo diputado, su único papel es enredar, fastidiar, hacer los problemas aún más difíciles de lo que son. Los nacionalistas han perdido el aura y el tiempo, sólo se salvan los vascos, pero a costa del resto de los españoles y, ¿qué van a hacer si España se hunde? Porque la doble crisis, económica y sanitaria, puede hundirla si continúan su marcha desenfrenada.

Los indicadores de paro, déficit, contagiados, muertos son escalofriantes. Principal culpable es estos casos es el Gobierno que no ha sabido gobernar. Pero tampoco la oposición, más atenta a su rival interno, ha estado en su papel, que no es sólo oponerse, sino presentar opciones convincentes a una ciudadanía que ha perdido la confianza en sus dirigentes. Que haya habido una reacción contra las normas más elementales de defenderse del virus muestra hasta qué punto buena parte de la ciudadanía no cree a sus líderes. Esto puede ser lo más peligroso porque un país sin proyecto se convierte en país de todos contra todos, como demuestra infectándose mutuamente, en un suicidio colectivo. Que España haya sobrevivido situaciones tan críticas o más empieza a ser la única esperanza. Pero en tales ocasiones se alzó contra una invasión extraña, musulmana, francesa, pero esta vez es contra nosotros mismos. Las advertí que iba a ser una crónica negra.

