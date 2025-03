José María Carrascal: Estación término

La única utilidad de la pandemia, aunque cara en extremo, es que nos recuerda que somos mortales. De un tiempo a esta parte, en lo que llamábamos petulantemente primer mundo, la muerte había ido perdiendo presencia, peso, actualidad, a no ser que afectase a algún ... famoso o viniera envuelta en graves circunstancias. De poco sirvió que los existencialistas nos advirtieran que vivimos para morir, porque ni ellos mismos se la tomaban en serio, haciendo lo que todos: vivir como si no fuéramos a morirnos nunca y procurar gozar lo más posible, tras firmar una póliza de defunción y enviar a nuestros mayores a una residencia con pinta de hotel de cuatro estrellas, donde iban a pasarlo bomba. Hasta que el maldito bicho se presentó sin avisar, segando vidas de familiares, conocidos, desconocidos, viejos, jóvenes, sanos, débiles sin distinciones.

Es cuando nos ponemos a pensar en ella. No estamos hechos para morir, sino para vivir, y la muerte es su estación término. Si el nacer es bastante parecido, aunque no tenemos consciencia del mismo, la muerte es lo más personal, íntimo y consciente que tenemos. Hay dos actitudes ante ella, y tengo que echar mano de los poetas, esos augures del misterio, para describirlas: la melancolía de Foxá al despedirse «y pensar que después que yo me muera/ aún surgirán mañanas luminosas/ que desnuda, azul, lasciva/ sobre mis huesos danzará la vida/ Y pensar que no puedo en mi egoísmo/ llevarme al sol, ni al cielo en mi mortaja/ y yo no lo veré desde mi caja», que no es otra cosa que un canto a la vida. Y la de Tomás de Kempis, sombría, amarga, cantada por Amado Nervo: «Antes de leerte amaba, el sol, la luz y las estrellas/ más tú dijiste que todo acaba, que todo muere, que todo es vano» que es más bien un canto a la muerte. Pienso que entre ambos extremos puede haber, como en casi todo, un espacio intermedio que no haga tan hermosa la vida ni tan horrenda la muerte. Y la experiencia personal lo confirma: ni la vida es tan bella como para creer que todo en ella es bueno, ni la muerte es el colmo de todos los males. José Alcalá-Zamora, historiador y poeta, lo resume en su soneto «Os quiero agradecer la compañía/ y la hospitalidad que me habéis dado: Puesto ya el pie en el estribo de aquel viaje/ del que no se regresa ni hay espejos/ con poca cosa os pago el hospedaje:/ mis poemas y estudios (libros viejos)/ un algo que he enseñado y el coraje/ que puse en ir más rápido y más lejos». Volver la vista atrás, revisar lo que ha sido nuestra vida en el tiempo que nos ha tocado vivir y darnos cuenta de que los episodios malos se entremezclan con los buenos, habiendo incluso algunos que creíamos malos para terminar bien y viceversa, para sacar un balance mixto: hemos tenido suerte a veces, mientras otras se nos mostró esquiva. Pero lo más sorprendente será comprobar que, en ocasiones, hemos sido nuestros peores enemigos. Y no volverá a ocurrir.