José María Carrascal: El español

«Hablo con Dios en español, italiano con las mujeres, francés con los hombres y alemán con mi caballo» la frase se le atribuye a Carlos I de España y V de Alemania, nieto de los Reyes Católicos y heredero de dos imperios, el español ... en las Indias, como América fue bautizada cuando creyeron llegar a Asia, y el alemán, en Centroeuropa. Nacido en Gante, educado en Países Bajos, llegó a España con 17 años rodeado de una corte flamenca que le trajo los primeros conflictos, pues los castellanos, sintiéndose ninguneados, se sublevaron, hasta ser derrotados en Villalar. Llegó sin hablar una palabra de español y no consiguió dominarlo del todo, pero para hablar con Dios no se necesita intérprete. Tampoco parece que hablase demasiado bien el resto de las lenguas de que alardeaba en la famosa frasecita, aunque lo del alemán no hay que tomarlo como menosprecio pues se pasó buena parte de su vida a caballo, no cazando, sino batallando en un lugar u otro de su imperio. Tiziano le pintó, lanza en ristre en Mühlberg, contra los protestantes, a quienes derrotó, aunque de poco le sirvió porque el luteranismo había echado raíces en aquella parte de su imperio y así quedó para siempre. Carlos, en cambio, buscó refugio para sus últimos años en uno de los rincones más bellos de la geografía española: el valle del Jerte, en cuyo Monasterio de Yuste, ya en silla de ruedas, oía misa cada mañana a través de un ventanuco de su dormitorio, seguía en la terraza los duelos de esgrima de sus caballeros, comía patas de oso que le traían de Asturias, bien regadas por la cerveza del lúpulo que había plantado en el jardín -no la mejor dieta para la gota que le acosaba-. Pero me doy cuenta de que he titulado esta «postal» con el nombre de nuestro idioma y se me ha ido el santo al cielo. Acosado por quienes sienten alergia hacia él, que puede contener su porcentaje de envidia, al no haber comparación entre los seiscientos millones que lo hablan y los cinco, seis, o dos, el suyo.

Pero el español no necesita ser defendido. Ya les conté lo de mi amigo en Berlín, Roberto Leitao, brasileiro, que me reprochaba que no hubiéramos ocupado Brasil, lo que le hubiera permitido dar clases de español, sobre todo en las facultades técnicas donde se estudia por ser muchos los ingenieros alemanes que van a Hispanoamérica. Por no hablar de lo que dicen los filólogos: que es el que más se asemeja al latín, madre de las lenguas romances, tanto en concisión, claridad y sencillez, como en el equilibrio interno de las palabras entre vocales y consonantes, que le hace instrumento tan apto para la prosa como para el verso, de lo que hay abundantes ejemplos en nuestra literatura. No entro en comparaciones estéticas porque la lengua materna es siempre la más bella para quien la habla. El español tiene la ventaja de que se habla en muchos países, se estudia en más y es la segunda lengua en EE.UU. ¿Cómo llamaría usted a quien quiere quitarla como lengua vehicular en las aulas españolas? Yo, haciéndoles un inmenso favor, me limitaría a llamarles bobos.

