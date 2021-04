España, 15 de abril de 2021

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 14/04/2021 23:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me atrevo a decir que España es el país europeo que más ha cambiado en los últimos noventa años, es decir, desde el inicio de su Segunda República. No a causa de ésta, que no pudo terminar peor, en una guerra civil, sino por una extraña concatenación de acontecimientos que la llevaron a un régimen autoritario, o dictadura si lo prefieren, durante casi cuarenta años y otros tantos de democracia, que le han supuesto el más largo periodo de paz y desarrollo de su historia. Alguien que se hubiese dormido en aquel entonces y despertado en los tiempos actuales no la hubiera reconocido.

De la República tengo los recuerdos que se guardan hasta los cinco años en una familia feliz,

