José María Carrascal: Empieza el tiroteo

¿Le gustaría tener como vecino a Pablo Iglesias? Imagino que la mayoría de las respuestas serían negativas, tras haberle visto contradecirse no una vez, sino varias. Y las que nos esperan, pues tras haber dejado la Vicepresidencia del Gobierno se va a arrojar a ... la batalla electoral por Madrid como los corsarios atacaban a sus presas: con el cuchillo entre los dientes colgados de una jarcia. Más, cuando son enemigos por la presidencia madrileña y el candidato socialista, Ángel Gabilondo, en una inmensa torpeza, ha dicho que preferiría no gobernar con él, de lo que ha tenido que retractarse. Aunque tampoco se equivocaba demasiado, Podemos y PSOE pescan votos en el mismo caladero, la izquierda, y no hay que descartar que lo de Iglesias haya sido una ‘huida hacia delante’, y temeroso de que Sánchez haya decidido un giro al centro, ya por sospechar que Iglesias no alcance representación parlamentaria, ya por estar harto de las zancadillas que viene poniéndole, prefiera buscarse otro socio, a ser posible Ciudadanos, si queda algo de él, o Más Madrid, con bastantes más posibilidades. Pedro y Pablo, tras prometérselas muy felices en su ‘liaison’, encuentran cada vez más difícil entenderse y, como ayer les decía, a estas alturas hay dos temas en los que no se ve forma de que lo logren: la reforma laboral de Rajoy y la ley de alquileres, donde las diferencias son kilométricas. En Ferraz cuentan con que Podemos no se atreverá a romper una colaboración que le ha llevado en volandas al Gobierno. Pero Iglesias puede pensar que al PSOE no le será fácil encontrar socio tras los fracasos en Murcia y Castilla y León. Más cuando las posibilidades de que Ciudadanos mantenga su número de escaños son mínimas y que los que pueda obtener no basten para inclinar la balanza. Con una Isabel Díaz Ayuso que absorbe escaños a derecha e izquierda. Que el ‘Economist’ le haya dedicado su portada, calificándola de la auténtica rival de Casado para conducir la derecha, advierte de su potencial.

Lo que nos lleva a otra conclusión sorprendente: que estamos presenciando el fracaso de los dos partidos surgidos de la gran crisis de 2008, preferentemente económica, desgastando a los dos clásicos, PP y PSOE, que aunque han vuelto a gobernar, ya no son lo que eran. Podemos, salido de los movimientos populistas de 2014, parece haber alcanzado su cima con su pacto con Sánchez, por el que obtuvo la segunda vicepresidencia y varias carteras ministeriales, pero le costará subir más. Lo de Ciudadanos es más trágico, pues envalentonado por su rápido auge desde el centro, intenta disputar al PP el liderato de la oposición desde la derecha. Estrellándose con su fundador. Su actual dirigente, Inés Arrimadas, está haciendo equilibrios para sobrevivir, pero no es fácil salvarse cuando se adquiere fama de perdedor.

