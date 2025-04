José María Carrascal: Duelo a primera sangre

Dentro de poco, nadie en España, y muy pocos en Europa, creerán a Pedro Sánchez. Empezando por sus socios de Gobierno. El pulso que mantiene con Unidas Podemos sobre la legislación laboral revela su catadura. Como aquellos personajes de la novela picaresca que cambiaban de ... actitud e incluso de lenguaje en cada capítulo según el amo y las circunstancias reinantes. Hoy dice algo distinto a lo que dijo ayer y a lo que, posiblemente, dirá mañana sin que se le mueva un solo músculo de la cara. Fíjense ustedes cómo ha ido variando su vocabulario sobre la reforma laboral de Mariano Rajoy.

En un principio, iba a «derogarla». Luego, visto que Bruselas torcía el gesto, lo dejó en «reformarla», e incluyó a Nadia Calviño, vicepresidenta primera, con excelentes relaciones en Europa, coordinadora de las negociaciones. Lo que indignó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sin pararse en barras habló de «injerencia» para advertir con aire de amenaza: «Vamos a derogar la reforma laboral», ya que la señora se las trae. A lo que Pedro Sánchez respondió con otra variante lingüística: dejando la reforma en «modernización». Al final, quien liderará las negociaciones será Yolanda Díaz, aunque «todo el gabinete estará envuelto en ellas», lo que significa que quien decidirá será el presidente del Gobierno. Y este, lo que le convenga.

Si le añadimos el duelo que se libra en otro terreno, el del diputado canario Alberto Rodríguez, al que su patada a un policía durante una manifestación le valió la condena del Tribunal Supremo, hecha efectiva por la presidencia del Congreso de los Diputados con la pérdida del escaño, tendremos casi la tormenta perfecta. Y digo casi porque, aunque lo que se juega es mucho y la indignación por ambas partes grande, no creo que la sangre llegue al río. Quiero decir que por altos que sean los reproches y duras las amenazas, la crisis no hará saltar al Gobierno. La razón es muy sencilla: el presidente se buscaría otros socios, mientras Podemos se iría a la calle, donde hace mucho frío.

Claro que con los aires de fronda que soplan, puede pasar cualquier cosa. Lo único seguro es que a Pedro Sánchez le quedan ya pocas mentiras por contar. Fíjense cómo intenta cumplir su anuncio de que la factura de la luz en diciembre iguale la de 2018: pidiendo a Bruselas permiso para calcularla no según las normas europeas, sino la que él decida, eliminando ciertos impuestos de la misma. Antes, habrá que ver si Bruselas se lo consiente, que va a ser que no. Luego, si no nos los carga en otras partidas. Porque este hombre guarda todas las cartas de la baraja en las mangas. Hasta que se le caigan al suelo.