Detrás del virus

De Gaulle dijo que «no se podía gobernar un país con 246 clases de quesos», referido al suyo. Bastante más difícil es hacerlo con 47 millones de ciudadanos con su propia idea de gobierno, como nosotros. Aunque luego, nos dejemos gobernar por el primer embaucador o el dictador más férreo. Basta con que nos convenzan de que gobernamos nosotros o de que no hay otro remedio. Media España acepta a Pedro Sánchez no por creer que lo esté haciendo bien, sino por impedir que gobierne la derecha, y la otra media, por ser incapaz de derribarle. Ambas cometen el mismo error: anteponer sus intereses, ideas y conductas a los generales de la nación. Así no hay forma de avanzar.

