José María Carrascal: «Decíamos ayer»

Perdonen el plagio (¡de Fray Luis de León nada menos!), pero no encuentro título mejor para mi «postal». En la de ayer les decía que Londres y Bruselas seguirían negociando sobre el Brexit, pese a finalizar el plazo que Von der Leyen y Johnson se ... habían dado para llegar a un acuerdo e incluso es probable que sigan haciéndolo tras el 1 de enero de 2021, cuando el Reino Unido estará ya de facto y de jure fuera de la Unión Europea. «Pero es responsable continuar negociando para evitar un Brexit duro», explicó la presidenta de la Comisión europea, equivalente a «sería irresponsable no hacerlo», mientras Johnson aceptaba, pero advirtiendo de que «los europeos insisten en que aceptemos sus restricciones a nuestra soberanía». Y para demostrar que no va de farol, ha ordenado a la Royal Navy patrullar sus aguas y detener a cuantos pesqueros europeos faenen en ellas.

Que hay farol por ambas partes, seguro. Pero también miedo. Unos y otros temen ser responsabilizados del fracaso de las negociaciones y lo malo es que, tal como están planteadas, no hay forma de encarrilarlas. Una negociación sólo puede tener éxito si ambas partes están dispuestas a ceder algo para obtener algo a cambio. Pero, como les explicaba ayer, los ingleses lo quieren todo: gozar de las ventajas que reporta estar en la CE, pero no atenerse a sus normas. Y eso no lo aceptan ni sus más íntimos en el continente, los holandeses, cuyo representante en Bruselas ha aconsejado a Johnson no aparecer por allí si sigue viniendo con las mismas propuestas. Pero va a seguir haciéndolo al ser uno de los mayores eurófobos de la Cámara de los Comunes. En realidad, tanto la clase alta como la baja británicas no se sienten europeas. Y en la media, sólo los segmentos más ilustrados. El duelo, por tanto, lleva camino de convertirse en una prueba de resistencia o de quién parpadea antes. Y aunque los ingleses son los que tienen más que perder con el Brexit, según los expertos y el sentido común, no los den por vencidos. La UE acusa grietas económicas y políticas que la debilitan, como acaba de verse con los países del Este. Alemania sigue siendo la más proeuropeísta, por lo que hará lo posible por retener a Inglaterra, mientras Francia es la menos dispuesta a ello, sabiendo cómo las gasta. Nosotros, con nuestros líos internos pintamos muy poco en el pleito. Personalmente prefiero un Reino Unido fuera de la Unión Europea que dentro, ya que hemos visto que se dedicará principalmente a impedir que haya una verdadera unión, empezando por los impuestos y terminando por la justicia. Aunque no me hago ilusiones de verlo.

