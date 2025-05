José María Carrascal: La crisis del PP

Los partidos, como las personas, se miden más en sus derrotas que en sus victorias. Tras las victorias, todo es fácil, sonriente. En las derrotas, todo es difícil, amargo. De ahí que la crisis del Partido Popular puede aumentar hasta romperlo tras acuchillase sus líderes ... a la vista de todos, e incluso desaparecer, recuerden a la Unión de Centro Democrático, su lejano antecesor, si continúa la lucha fratricida o si se cierra en falso.

Que Pablo Casado está políticamente muerto lo ve un niño. Ningún líder puede continuar con sus militantes manifestándose contra él. El había intentado resistir con sus leales en el bunker del partido hasta la celebración de un congreso extraordinario, pero la lealtad no es precisamente la mayor virtud del político, como comprobará cuando cuente cuántos le quedan: menos que a Roldán en Roncesvalles. Hasta que su propio segundo, Teodoro García Egea, ha presentado la dimisión. La semana pasada hubiese bastado. Hoy, no.

Isabel Díaz Ayuso tampoco lo tiene fácil. Es mucho más popular en el partido y, más hábil, ha proclamado que no busca el duelo con Pablo Casado, y que sólo aspira a gobernar Madrid. Pero la crisis ha desgastado su aura y seguirá desgastándola si aparecen más facturas de su hermano por suministros a la comunidad autónoma que gobierna, que la Fiscalía Anticorrupción ha empezado a investigar. Aparte de que la entera jauría mediática que apoya al Gobierno de Pedro Sánchez se ha lanzado tras ella, sin respetar demasiado la presunción de inocencia, como hoy se pasan por alto agarrones y zancadillas en el fútbol, incluso delante del árbitro. Es la pieza a batir, porque su estilo, directo y sencillo, gusta a un público harto de que la izquierda se permita todo tipo de marrullerías, pero tiene la desvergüenza de reprochárselas a la derecha.

Les pongo un ejemplo: «La entrada de Vox en el Gobierno preocupa a 59% de los españoles», titulaba un periódico de tirada nacional hace solo unos días. Estoy seguro de que la preocupación de los españoles por los pactos del Ejecutivo con exetarras y separatistas preocupa a más del 80%, pero eso se lo callan. Y el mayor pecado de Isabel Díaz Ayuso para ellos es que no tiene miedo a pactar con Vox, mientras que Vox sí que la teme también a ella. En fin, este dramón del Partido Popular llega a su fin. Todos están envueltos de lejos o cerca en él, lo que hace tan impredecible el desenlace. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, es la solución más lógica, pero hoy, en España, hay todo menos lógica. Así que me despido excusándome por no abordar la crisis ucraniana, que esa sí que es crisis, porque Europa no puede permitirse una tercera Gran Guerra. Lo haré en cuanto nuestros políticos hagan una pausa en sus majaderías.