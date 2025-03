José María Carrascal: Cornudos y apaleados

Desde la traición del Conde don Julián, que facilitó el paso del Estrecho y la conquista de España a Tarik ben Ziyad, de cuyo nombre vienen Tarifa y Gibraltar, no se había visto otra tan vil y necia: los gibraltareños podrán moverse libremente por España, ... como cuantos ingleses lleguen a aquel aeropuerto, donde se establecerá la frontera comunitaria. Allí, personal de la Agencia Europea de Fronteras, junto a policías gibraltareños, efectuarán los controles, sin policías españoles, eliminándose de facto los controles personales de la Verja. El viejo sueño gibraltareño convertido en realidad: ya pueden ir a dormir a sus mansiones en la Costa del Sol.

Hablé antes de necedad y me quedé corto, pues ese aeropuerto está en territorio nunca cedido por España (había antes un hipódromo, dada la afición a las carreras de caballos de la zona). Luego, porque abre una puerta trasera a la zona Schengen (es decir, a Europa) a gibraltareños y británicos, no importa lo que pase al Brexit, su pesadilla. Y, lo más grave: sin recibir la más mínima contraprestación, puesto que los españoles puedan ir a Gibraltar era ya un hecho, y como no van a todo tipo de trabajos, el contrabando y el dinero negro no harán más que crecer. Si se le añade que la entera operación se ha desarrollado bajo la consigna «prosperidad compartida», nos damos cuenta de que hemos hecho realidad la vieja fórmula de negociar de los ingleses: «Tú me das el reloj, y yo te doy la hora». Razón de que al «cornudos y apaleados», título de este artículo, pueda añadirse «paganos».

Imagino que más de un diplomático profesional que intervino en las negociaciones habrá sentido vergüenza al recordar que algo parecido ocurrió en el siglo XIX, cuando aprovechando unas epidemias en el Peñón, pidieron permiso para instalar «pabellones sanitarios» en la zona neutral del istmo que se anexionaron luego. Estos tíos se benefician incluso de las pandemias.

Mi mayor miedo es que «esa prosperidad compartida» sea el trampolín para el «Gran Gibraltar» que sueñan los magnates del Peñón, es decir una zona de «libre comercio» de Cádiz a Málaga, donde ya mandan, no importan los gobiernos del PP o PSOE. Mi única esperanza es Europa: ¿qué va a decir la Unión Europea ante esa puerta trasera que se le abre en Gibraltar? Con el añadido de ser, además de una colonia, una base militar donde se reparan submarinos nucleares averiados. A un gobierno dispuesto a vender España en almoneda puede importarle poco. Pero a los europeos, que saben cómo las gastan los ingleses, «lo mío es sólo mío y lo tuyo de los dos», tiene que inquietarles.