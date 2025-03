José María Carrascal: Ciudadanos

«La marca blanca del Partido Popular» fue el primer apodo que le pusieron, con tal mala intención como acierto pues, en efecto, venía a ser la edición juvenil, candorosa, divertida del partido que había acumulado aciertos y deslices en la larga travesía de la ... derecha española desde la Transición hasta el gobierno, tras haber digerido a la CDU y CDS de Suárez. Le ayudo que el PSOE había cometido aún más errores que él en sus catorce años en la Moncloa, todo un record en la España democrática, y que los españoles habíamos aprendido que también en la democracia hay corrupción y queríamos algo más limpio, más nuevo. Ciudadanos se lo ofrecía, desde el líder, un joven desinhibido hasta en el lema: ni de izquierdas, ni de derechas, simplemente, españoles. Que por aquel entonces el nacionalismo catalán empezara a mostrar su músculo no sólo en su tierra, sino también en Madrid y que cada vez más gente de ley y orden dijera «al PP hay que votarle tapándose la nariz» dio alas al parido de Rivera, sobre todo en Cataluña, foco del conflicto, mientras en el resto de España crecía a expensas del PP.

Pero el verdadero padrino de Ciudadanos, nombre en el que caben todos y todas, fue, ¡quien lo iba a decir!, Aznar. Sí Aznar y, concretamente, la media docena de votos que le faltaron para lograr la mayoría absoluta en 1996. Pues fueron esos votos los que le hicieron claudicar ante un Jordi Pujol que veía la oportunidad de convertir su catalanismo en nacionalismo, trampolín a su vez del independentismo en ciernes. Luego, en el pacto del Majestic, Aznar dio a Pujol la cabeza de Vidal Quadras, que había logrado hacer del PP catalán un digno competidor del CiU y de ERC. Como rúbrica, dejó correr que en casa hablaba catalán. ¿Como es posible? Pues porque Aznar buscaba para él y España, nuevos horizontes. Quería una relación directa con Estados Unidos con un presidente menos capaz que él, Bush Jr, que anunció el fin de la guerra de Iraq que aún dura. Lo único que consiguió fue el «Encuentro de las Azores» y poner los pies en la mesa del rancho del presidente USA.

Lo ocurrido desde entonces lo saben ustedes tan bien como yo: Bush Jr. es historia, Aznar, protohistoria y Rivera, socio de una firma de abogados. El geniecillo irónico que, según Hegel, mueve los hilos de la historia ha vuelto a jugarnos una pasada: el líder de Ciudadanos no entendió el papel de su partido y, en vez de balancín entre los dos grandes, quiso sustituir al PP, para provecho del PSOE. Ante lo que los seguidores que le había quitado volvieron a la casa madre, dejándole como empezó: en cueros. Cs es el centro del PP, partido de masas, con una derecha (mayoritaria) una izquierda (minoritaria) y un centro, que bascula. Todo lo que no sea eso es traición y derrota. Espero que Inés Arrimadas, por mujer, lo sepa. Y no lo digo sólo por ser su día.